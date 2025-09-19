Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Aziz Yıldırım seçim öncesi açıkladı! Ali Koç'u mu, Saddettin Saran'ı mı destekleyecek?

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u öncesi genel kurul gündem maddelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimin Fenerbahçe'ye yararının olmayacağını söyleyen Aziz Yıldırım, ''adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum'' dedi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kimi destekleyeceği merak ediliyordu. Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım seçim öncesi açıkladı! Ali Koç'u mu, Saddettin Saran'ı mı destekleyecek?
Kulübü eski Başkanı bu hafta sonu gerçekleşecek Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçime katılamayacağını açıklayan Aziz Yıldırım başkan adayları ve 'dan herhangi birini desteklemediğini de belirtti.

Aziz Yıldırım seçim öncesi açıkladı! Ali Koç'u mu, Saddettin Saran'ı mı destekleyecek?

AZİZ YILDIRIM'DAN SEÇİM ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMALAR

Aziz Yıldırım, yazılı olarak yaptığı açıklamasında, "20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulumuzla ilgili olarak düşüncelerimi, 3 Eylül’de yaptığım basın açıklamasıyla kamuoyuyla son derece şeffaf bir şekilde paylaşmıştım.

Aziz Yıldırım seçim öncesi açıkladı! Ali Koç'u mu, Saddettin Saran'ı mı destekleyecek?

''FENERBAHÇE YARARINA DEĞİL''

26 Temmuz’daki Yüksek Divan Kurulu toplantımızda ve 3 Eylül’deki yazılı açıklamamda da belirttiğim, 'Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiği' düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe’nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum.

Bununla birlikte, halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim. Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum.

Aziz Yıldırım seçim öncesi açıkladı! Ali Koç'u mu, Saddettin Saran'ı mı destekleyecek?

Asıl vurgulamak istediğim konu ise açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında, camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13. maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir.

PFDK sevkleri duyuruldu: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları karşılık buldu!

Bu konu, bir sonraki olağan genel kurulda tüm ayrıntılarıyla ele alınıp sınırları ve tanımları iyice belirginleştirilmelidir. Sonuç olarak bu maddelerin genel kurul üyelerimiz tarafından bu haliyle veto edilmesi elzemdir.

Bu hususları genel kurul üyelerimizin takdirlerine sunuyor, bu vesileyle yapılacak olan genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını ve başarı getirmesini gönülden diliyorum" ifadelerine yer verdi.

