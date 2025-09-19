Menü Kapat
22°
Editor
 | Burak Ayaydın

PFDK sevkleri duyuruldu: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları karşılık buldu!

TFF, PFDK'nın sevk süreçlerine dair bilgilendirme yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçının ardından yaptığı yorumlar nedeniyle yaptırım sürecine dahil edildi.

Burak Ayaydın
19.09.2025
saat ikonu 00:26
19.09.2025
saat ikonu 00:30

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre PDFK sevkleri belli oldu. Federasyon, sürece dair duyuruda bulundu.

TFF'DEN PFDK SEVKLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca 'ya sevkine, ENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Sıkça Sorulan Sorular

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KIRMIZI KART CEZASI NE DURUMDA?
Beşiktaşlı yıldız, Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 1 maç men cezası aldı.
