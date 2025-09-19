Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de 300 milyon Euroluk transfer: Resmen rekor kırıldı!

Süper Lig'de; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından yaklaşık 300 milyon Euroluk transfer harcaması yapıldı. Esasen ise Süper Lig'in 4 büyük ekibi, geçtiğimiz yaz döneminde Türkiye adına bonservis rekorunu kırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 17:36

Süper Lig'de yaz transfer dönemi hareketli geçerken; Galatasaray, Fenerbahçe, ve da yaklaşık 300 milyon Euroluk harcama yaptı. Esasen ise Galatasaray, diğer 3 takıma kıyasla tek başına tüm mali tablonun yarısını gözden çıkaran ekip oldu.

Süper Lig'de 300 milyon Euroluk transfer: Resmen rekor kırıldı!

SÜPER LİG'DE 300 MİLYON EUROLUK TRANSFER HARCAMASI

Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor; geçtiğimiz transfer döneminde Türkiye tarihinin en çok para harcadığı yazı geride bıraktı! Halihazırda Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır gibi sansasyonel hamlelerle Galatasaray ön plana çıkarken, arkasındaki listede ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yer aldı. Son olarak da Galatasaray ve Fenerbahçe, mali tabloda ciddi bir eksi bakiye kullanmış oldu.

Süper Lig'de 300 milyon Euroluk transfer: Resmen rekor kırıldı!

SÜPER LİG DEVLERİNİN TRANFSER DÖNEMİNDEKİ 300 MİLYON EUROLUK HARCAMALARI

Galatasaray sürpriz transferler için 148.27 milyon Euro bonservis öderken; Fenerbahçe 87 milyon Euro, Beşiktaş 42.40 milyon Euro ve Trabzonspor da 29.17 milyon Euroluk harcama gerçekleştirdi. İlave olarak da transfer döneminin ardından, 4 büyüklerden sadece Trabzonspor'un mali tablosu pozitif ivmelenme gösterdi.

Süper Lig'de 300 milyon Euroluk transfer: Resmen rekor kırıldı!

SÜPER LİG DEVLERİNİN TRANSFER DÖNEMİ SONRASINDAKİ MALİ DURUMLARI!

Galatasaray: -131.52 Milyon Euro

Fenerbahçe: -59.70 Milyon Euro

Beşiktaş: -4.10 Milyon Euro

Trabzonspor: +6.93 milyon Euro

Süper Lig'de 300 milyon Euroluk transfer: Resmen rekor kırıldı!

Not: Haber, Transfermarkt verileri baz alınarak derlenmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

EN YÜKSEK BONSERVİS HANGİ FUTBOLCU İÇİN ÖDENMİŞTİ?
Galatasaray, Victor Osimhen transferi için 75 milyon Euroluk bir yatırım gerçekleştirmiş ve Süper Lig tarihinin bonservis rekorunu kırmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a olay gönderme!
Beşiktaş Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#trabzonspor
#trabzonspor
#Transfer Haberleri
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.