Süper Lig'de 300 milyon Euroluk transfer: Resmen rekor kırıldı!

Süper Lig'de yaz transfer dönemi hareketli geçerken; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da yaklaşık 300 milyon Euroluk harcama yaptı. Esasen ise Galatasaray, diğer 3 takıma kıyasla tek başına tüm mali tablonun yarısını gözden çıkaran ekip oldu.

SÜPER LİG'DE 300 MİLYON EUROLUK TRANSFER HARCAMASI

Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor; geçtiğimiz transfer döneminde Türkiye tarihinin en çok para harcadığı yazı geride bıraktı! Halihazırda Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır gibi sansasyonel hamlelerle Galatasaray ön plana çıkarken, arkasındaki listede ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yer aldı. Son olarak da Galatasaray ve Fenerbahçe, mali tabloda ciddi bir eksi bakiye kullanmış oldu.

SÜPER LİG DEVLERİNİN TRANFSER DÖNEMİNDEKİ 300 MİLYON EUROLUK HARCAMALARI

Galatasaray sürpriz transferler için 148.27 milyon Euro bonservis öderken; Fenerbahçe 87 milyon Euro, Beşiktaş 42.40 milyon Euro ve Trabzonspor da 29.17 milyon Euroluk harcama gerçekleştirdi. İlave olarak da transfer döneminin ardından, 4 büyüklerden sadece Trabzonspor'un mali tablosu pozitif ivmelenme gösterdi.

SÜPER LİG DEVLERİNİN TRANSFER DÖNEMİ SONRASINDAKİ MALİ DURUMLARI!

Galatasaray: -131.52 Milyon Euro

Fenerbahçe: -59.70 Milyon Euro

Beşiktaş: -4.10 Milyon Euro

Trabzonspor: +6.93 milyon Euro

Not: Haber, Transfermarkt verileri baz alınarak derlenmiştir.