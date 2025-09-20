Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak mücadele, iki ekip için de zorlu bir sınav olacak ve Arda Kardeşler düdük çalacak.

TRABZONSPOR YENİ HEDEFLER PEŞİNDE

Yenilmezlik serisi Fenerbahçe deplasmanında sona eren Trabzonspor; taraftarı önünde kazanıp, tekrar çıkışa geçmek istiyor.

https://x.com/Trabzonspor/status/1969144468197486753

BURAK YILMAZ HİÇ KAYBETMEDİ

Gaziantep FK’nın flaş bir kararla takımın başına getirdiği Burak Yılmaz, Trabzonspor deplasmanı öncesinde kırmızı siyahlılar ile ligde 3 maça çıktı ve hepsini de kazandı.

https://x.com/GaziantepFK/status/1969303617111781462

ANDRE ONANA İLK KEZ TRABZON’DA OYNAYACAK

Trabzonspor’un sürpriz transferi Andre Onana, ilk kez bordo mavili taraftarların önünde sahaya çıkacak. Esasen ise yıldız kaleci, Trabzonspor kariyerine Fenerbahçe maçıyla başlamış ve iyi bir performans göstermişti.

TRABZONSPOR’DA TARAFTAR TEPKİLİ

Hafta boyunca Trabzonspor Kulübü’nden taraftarlara destek çağrısı yapılmasına rağmen; bugün Papara Park’ın yarısının boş kalması bekleniyor.