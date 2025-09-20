Menü Kapat
TGRT Haber
24°
 Burak Ayaydın

Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahaya çıkıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.09.2025
17:26
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
18:02

’de ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak mücadele, iki ekip için de zorlu bir sınav olacak ve Arda Kardeşler düdük çalacak.

Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR YENİ HEDEFLER PEŞİNDE

Yenilmezlik serisi Fenerbahçe deplasmanında sona eren Trabzonspor; taraftarı önünde kazanıp, tekrar çıkışa geçmek istiyor.

https://x.com/Trabzonspor/status/1969144468197486753

BURAK YILMAZ HİÇ KAYBETMEDİ

Gaziantep FK’nın flaş bir kararla takımın başına getirdiği , Trabzonspor deplasmanı öncesinde kırmızı siyahlılar ile ligde 3 maça çıktı ve hepsini de kazandı.

https://x.com/GaziantepFK/status/1969303617111781462

ANDRE ONANA İLK KEZ TRABZON’DA OYNAYACAK

Trabzonspor’un sürpriz transferi , ilk kez bordo mavili taraftarların önünde sahaya çıkacak. Esasen ise yıldız kaleci, Trabzonspor kariyerine Fenerbahçe maçıyla başlamış ve iyi bir performans göstermişti.

Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR’DA TARAFTAR TEPKİLİ

Hafta boyunca Trabzonspor Kulübü’nden taraftarlara destek çağrısı yapılmasına rağmen; bugün Papara Park’ın yarısının boş kalması bekleniyor.

Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI MAÇ ANLATIMI

