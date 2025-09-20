Menü Kapat
24°
Spor
Ali Koç saha kenarından geçerken Sadettin Saran lehine tezahüratlar yapıldı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç saha kenarından geçerken Sadettin Saran lehine tezahüratlar yapıldı.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin mevcut başkanı ve adayı , saha kenarında geçerken, diğer başkan adayı 'ı destekleyen kongre üyeleri, ıslıkla tepki gösterdi ve 'Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' tezahüratlarında bulundu. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde devam ediyor.

Kongrenin ilk gününde gündemde yer alan maddeler görüşülürken, söz almak isteyen kongre üyeler de kürsüden konuşma yaptı. Konuşmaların devam ettiği sırada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saha kenarında yürürken, tribünlerde diğer başkan adayı Sadettin Saran'ı destekleyen kongre üyeleri, ıslıkla tepki gösterdi ve 'Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' tezahüratlarında bulundu. Koç daha sonra futbolcu çıkış tüneline hareket ederken, iki başkan adayını da destekleyen kongre üyeleri karşılıklı tezahüratlar yaptı.

