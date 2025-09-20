Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı! Sadettin Saran'a yoğun ilgi

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başladı. Kongrede başkan adayı Sadettin Saran'a yoğun ilgi gösterildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 12:31

'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde gerçekleşen kongrede Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin toplantıyı başlattı.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı! Sadettin Saran'a yoğun ilgi

Katılımcılara konuşma yapan Pekin, "Burada bir seçim yapmak için değil, Fenerbahçe’nin kaderine yön vermek için toplandık. Yalnızca sandığa oy atmak için değil bu kulübün onurunu ve geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe yıllardır sadece sahada değil masalarda da mücadele etmek zorunda bırakıldı. Haksızlıklarla, kumpaslarla, masa başı oyunlarıyla yıpratılmak istendi. Herkes şunu çok iyi bilsin Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta kalacaktır'' dedi.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı! Sadettin Saran'a yoğun ilgi

Ayrıca Fenerbahçe başkan adayı 'a, toplantısında üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı! Sadettin Saran'a yoğun ilgi

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye İtalyan orta saha: Domenico Tedesco transfer hedefini gösterdi!
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe fedakârlığı: Kritik süreci kendisi açıkladı!
ETİKETLER
#Spor
#olağanüstü genel kurul
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Fethi Pekin
#Türk Sporu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.