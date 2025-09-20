Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı! Sadettin Saran'a yoğun ilgi

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen kongrede Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin toplantıyı başlattı.

Katılımcılara konuşma yapan Pekin, "Burada bir seçim yapmak için değil, Fenerbahçe’nin kaderine yön vermek için toplandık. Yalnızca sandığa oy atmak için değil bu kulübün onurunu ve geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe yıllardır sadece sahada değil masalarda da mücadele etmek zorunda bırakıldı. Haksızlıklarla, kumpaslarla, masa başı oyunlarıyla yıpratılmak istendi. Herkes şunu çok iyi bilsin Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta kalacaktır'' dedi.

Ayrıca Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran'a, olağanüstü genel kurul toplantısında üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu açıkladı.