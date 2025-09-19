Fenerbahçe'ye İtalyan orta saha: Domenico Tedesco transfer hedefini gösterdi!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, yönetime transfer için Cesare Casadei'yi sundu. Halihazırdaki Fenerbahçe orta sahasında değişim hedefleyen İtalyan hoca, 22 yaşındaki Torinolu Cesare Casadei'nin listenin başında yer almasını istedi.

FENERBAHÇE'DE CESARE CASADEI SÜRPRİZİ

Fenerbahçe yönetimi; Domenico Tedesco'nun raporuyla birlikte, Cesare Casadei'yi izleme listesine ekledi! Esasen ise Fenerbahçe, ilk izlenimin olumlu ilerlemesiyle birlikte Ocak ayında Cesare Casadei için ciddi bir hamle gerçekleştirecek ve genç yeteneğin transferini bitirmeye çalışacak.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ GENÇ YETENEK İÇİN BONSEVİS KRİTİĞİ

Fenerbahçe'nin transfer listesine dahil olan Cesare Casadei'yi Chelsea'den kadrosuna katan Torino, 22 yaşındaki orta saha için 13 milyon Euro bonservis ödemiş ve 2029 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

CESARE CASADEI VE TORINO PERFORMANSI

Torino'ya geldiğinden bu yana toplam 19 maça çıkan Cesare Casadei, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.