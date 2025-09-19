Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye İtalyan orta saha: Domenico Tedesco transfer hedefini gösterdi!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun yeni gündemi Cesare Casadei oldu. Fenerbahçe yönetimine orta saha için talepte bulunan Domenico Tedesco, Cesare Casadei ismine odaklanılmasını istedi.

19.09.2025
19.09.2025
'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, yönetime transfer için Cesare Casadei'yi sundu. Halihazırdaki Fenerbahçe orta sahasında değişim hedefleyen İtalyan hoca, 22 yaşındaki Torinolu Cesare Casadei'nin listenin başında yer almasını istedi.

FENERBAHÇE'DE CESARE CASADEI SÜRPRİZİ

Fenerbahçe yönetimi; Domenico Tedesco'nun raporuyla birlikte, Cesare Casadei'yi izleme listesine ekledi! Esasen ise Fenerbahçe, ilk izlenimin olumlu ilerlemesiyle birlikte Ocak ayında Cesare Casadei için ciddi bir hamle gerçekleştirecek ve genç yeteneğin transferini bitirmeye çalışacak.

Fenerbahçe'ye İtalyan orta saha: Domenico Tedesco transfer hedefini gösterdi!

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ GENÇ YETENEK İÇİN BONSEVİS KRİTİĞİ

Fenerbahçe'nin transfer listesine dahil olan Cesare Casadei'yi Chelsea'den kadrosuna katan Torino, 22 yaşındaki orta saha için 13 milyon Euro bonservis ödemiş ve 2029 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

Fenerbahçe'ye İtalyan orta saha: Domenico Tedesco transfer hedefini gösterdi!

CESARE CASADEI VE TORINO PERFORMANSI

Torino'ya geldiğinden bu yana toplam 19 maça çıkan Cesare Casadei, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'ye İtalyan orta saha: Domenico Tedesco transfer hedefini gösterdi!

Sıkça Sorulan Sorular

İTALYAN ORTA SAHA HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYMİŞTİ?
Genç yetenek; bugüne kadar Inter, Chelsea ve Leicester City gibi takımlarda oynamıştı.
