Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Kasımpaşa ve Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00 itibarıyla karşı karşıya gelecek. Oğuzhan Çakır’ın düdük çalacağı mücadelede, yüksek tempolu bir oyun bekleniyor.

https://x.com/Fenerbahce/status/1969506881614790947

https://x.com/kasimpasa/status/1969507105335099430

FENERBAHÇE ÜSTÜN DURUMDA

Kasımpaşa ile daha önce ligde 44 kez karşılaşan Fenerbahçe; 36 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, ayrıca da 111 gol atıp, 39 gol yedi.

GEÇEN SEZON MAÇLARI

Sarı lacivertliler; geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0, Kadıköy'de ise 3-1 mağlup etmişti.

SEÇİMİN GÖLGESİNDE KRİTİK HAFTA

Fenerbahçe camiası gündüz saatlerinde yeni başkanı belirlemek için sandığa giderken, sarı lacivertli takım ise lider Galatasaray ile aradaki puan farkını korumaya çalışacak.

İKİ TAKIM İÇİN YENİ SEZON

Fenerbahçe; yeni sezonda oynadığı 5 maçta, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Esasen ise an itibarıyla 11 puanı olan sarı lacivertliler, haftaya 2. sırada girdi. İlave olarak da 4 puanı bulunan Kasımpaşa, karşılaşma öncesinde 12. sırada yer alıyor.