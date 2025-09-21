Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
ve , bu akşam saat 20.00 itibarıyla karşı karşıya gelecek. 'ın düdük çalacağı mücadelede, yüksek tempolu bir oyun bekleniyor.

https://x.com/Fenerbahce/status/1969506881614790947

https://x.com/kasimpasa/status/1969507105335099430

FENERBAHÇE ÜSTÜN DURUMDA

Kasımpaşa ile daha önce ligde 44 kez karşılaşan Fenerbahçe; 36 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, ayrıca da 111 gol atıp, 39 gol yedi.

Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

GEÇEN SEZON MAÇLARI

Sarı lacivertliler; geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0, Kadıköy'de ise 3-1 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

SEÇİMİN GÖLGESİNDE KRİTİK HAFTA

Fenerbahçe camiası gündüz saatlerinde yeni başkanı belirlemek için sandığa giderken, sarı lacivertli takım ise lider ile aradaki puan farkını korumaya çalışacak.

Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

İKİ TAKIM İÇİN YENİ SEZON

Fenerbahçe; yeni sezonda oynadığı 5 maçta, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Esasen ise an itibarıyla 11 puanı olan sarı lacivertliler, haftaya 2. sırada girdi. İlave olarak da 4 puanı bulunan Kasımpaşa, karşılaşma öncesinde 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE YENİ BAŞKAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kulübün, bugün itibarıyla süreci tamamlaması bekleniyor.
