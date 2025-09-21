Romulo gollerine devam ediyor!

Romulo, Leipzig'teki ikinci golünü attı. Ev sahibi olarak maçı 3-1 kazanan Alman ekibinde goller; Ouedraogo (13), Romulo (44) ve Raum'dan (45+) geldi. Diğer tarafta ise Köln; tek sayısını Thielmann (23) ile buldu.

ROMULO İYİ BAŞLADI

Göztepe'den 20 milyon Euro bedelle ayrılan Romulo, yeni takımıyla iyi başladı ve yine galibiyete katkı sağladı. Esasen ise Brezilyalı golcü, Leipzigli taraftarlarca da hızlıca benimsendi.

ROMULO VE GÖZTEPE KARİYERİ

İzmir ekibinde toplam 46 maça çıkan 23 yaşındaki forvet, 22 gol ile 13 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.