Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı: Planlar değişti!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, İspanyol devinin başına geldiğinden bu yana Arda Güler'i ilk 11'de başlatıyordu. An itibarıyla ise Xabi Alonso, bugünkü Espanyol maçında farklı bir karar aldı ve milli yıldızı yedek bıraktı.

REAL MADRID 2-0 KAZANDI: ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU!

Real Madrid; Militao (22) ve Mbappe'nin (47) golleriyle 2-0 kazanırken, Arda Güler ise 61. dakikada oyuna girdi. Halihazırda Xabi Alonso'nun göreve geldiğinden beri ilk 11'de yer alan Arda Güler, bu akşam ise ilk kez kulübede oturdu ve kritik süreç başladı. En nihayetinde ise İspanyol medyasında; Xabi Alonso'nun yeni planları olduğu ve Arda Güler hamlesinin farklı bir karşılığı olabileceği iddia edildi.

XABI ALONSO'DAN MAÇ SONUNDA ARDA GÜLER SÖZLERİ

Arda Güler sürecine değinen genç hoca, "Bellingham ve Arda Güler'in çok benzer rollerde oynadıkları doğru, ancak birlikte de oynayabilirler. Arda arkadan bağlantı kurabilir. Jude ise daha önde." ifadelerini kullandı.