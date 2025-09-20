Menü Kapat
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da dev ayrılık: Yıldız ismin bileti kesildi!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den ayrılık kararı geldi. Trabzonspor'un kadro planlamalarını yöneten Fatih Tekke, Anthony Nwakaeme için 'gönderilecekler listesinde olmalı' raporu verdi.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 18:22

'da çalışmaları devam ediyor. Halihazırda kadronun işlevselliğini dengelemeye çalışan , an itibarıyla 'yi de gözden çıkardı.

TRABZONSPOR'DA ANTHONY NWAKAEME SÜRECİ

Trabzonspor'a geçen yaz döneminde ikinci defa katılan Anthony Nwakaeme, beklentileri karşılayamamış ve ilk döneminin aksine yüksek tempolu performanslar gösterememişti! Esasen ise bu sezon başında bir de sakatlanan Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'un oyuncu listesine de kaydedilmedi ve Ocak ayına kadar forma giyemeyeceği kesinleşmiş oldu.

Trabzonspor'da dev ayrılık: Yıldız ismin bileti kesildi!

TRABZONSPOR'DA VEDA ZAMANI!

Trabzonspor adına kadroyu dengelemeyi hedefleyen Fatih Tekke, en nihayetinde Anthony Nwakaeme sürecine de noktayı koydu ve sözleşmesinin son senesindeki oyuncuya yeni kontrat teklifi yapılmaması gerektiğine karar verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

ANTHONY NWAKAEME TRABZONSPOR'DA KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTI?
Trabzonspor formasıyla toplamda 173 mücadelede yer alan Anthony Nwakaeme, bu süreçte 49 gol ve 45 asistlik katkı sağlamıştı.
