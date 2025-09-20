Trabzonspor'da dev ayrılık: Yıldız ismin bileti kesildi!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Halihazırda kadronun işlevselliğini dengelemeye çalışan Fatih Tekke, an itibarıyla Anthony Nwakaeme'yi de gözden çıkardı.

TRABZONSPOR'DA ANTHONY NWAKAEME SÜRECİ

Trabzonspor'a geçen yaz döneminde ikinci defa katılan Anthony Nwakaeme, beklentileri karşılayamamış ve ilk döneminin aksine yüksek tempolu performanslar gösterememişti! Esasen ise bu sezon başında bir de sakatlanan Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'un oyuncu listesine de kaydedilmedi ve Ocak ayına kadar forma giyemeyeceği kesinleşmiş oldu.

TRABZONSPOR'DA VEDA ZAMANI!

Trabzonspor adına kadroyu dengelemeyi hedefleyen Fatih Tekke, en nihayetinde Anthony Nwakaeme sürecine de noktayı koydu ve sözleşmesinin son senesindeki oyuncuya yeni kontrat teklifi yapılmaması gerektiğine karar verdi.