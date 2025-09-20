Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho Fenerbahçe'den sonra hızlı başladı!

Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho, Portekiz macerasına galibiyetle başladı. Ayrıca da deneyimli hoca, maç sonunda 'güven' vurgusunda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jose Mourinho Fenerbahçe'den sonra hızlı başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 23:25

'nin eski teknik direktörü , ile ilk sınavını AVS deplasmanında verdi. Kırmızı beyazlılar; Sudakov (45+3), Pavlidis (59-P) ve Ivanovic'in (64) golleriyle 3-0 galip geldi.

Jose Mourinho Fenerbahçe'den sonra hızlı başladı!

JOSE MOURINHO'DAN MAÇ SONUNDA AÇIKLAMALAR

"Kendimi hoş karşılanmış hissettim ama herkesin aynı fikirde olduğunu sanmıyorum. Ancak kulübe çok şey katabileceğime, çalışıp hepimizin istediği sonuçları elde edebileceğime güveniyorum. Batıl inançlı değilim, böyle bir referansım yok. 25 yıl önce teknik direktör oldum ve bu tür duyguları engelleme yeteneğim var. Sezonun ilk puanlarını kaybettikten sonra, bugün kazanmak çok önemliydi."

Jose Mourinho Fenerbahçe'den sonra hızlı başladı!

BENFICA, LİDERİ TAKİPTE!

Jose Mourinho ile galip gelen Portekiz devi; 18 puanlı lider Porto'nun 5 puan gerisinde (1 maç eksikle), ikinci sırada yer alıyor.

Jose Mourinho Fenerbahçe'den sonra hızlı başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DE KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTI?
Portekizli hoca, sarı lacivertliler ile 62 müsabakada yer almış ve maç başına 2.02 puan ortalaması tutturmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk için son düzlük: Galatasaray’da kritik viraj!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Ali Koç'a sert çıkış!
ETİKETLER
#Spor
#süper lig
#jose mourinho
#jose mourinho
#benfica
#benfica
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.