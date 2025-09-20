Jose Mourinho Fenerbahçe'den sonra hızlı başladı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica ile ilk sınavını AVS deplasmanında verdi. Kırmızı beyazlılar; Sudakov (45+3), Pavlidis (59-P) ve Ivanovic'in (64) golleriyle 3-0 galip geldi.

JOSE MOURINHO'DAN MAÇ SONUNDA AÇIKLAMALAR

"Kendimi hoş karşılanmış hissettim ama herkesin aynı fikirde olduğunu sanmıyorum. Ancak kulübe çok şey katabileceğime, çalışıp hepimizin istediği sonuçları elde edebileceğime güveniyorum. Batıl inançlı değilim, böyle bir referansım yok. 25 yıl önce teknik direktör oldum ve bu tür duyguları engelleme yeteneğim var. Sezonun ilk puanlarını kaybettikten sonra, bugün kazanmak çok önemliydi."

BENFICA, LİDERİ TAKİPTE!

Jose Mourinho ile galip gelen Portekiz devi; 18 puanlı lider Porto'nun 5 puan gerisinde (1 maç eksikle), ikinci sırada yer alıyor.