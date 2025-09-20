Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Ali Koç'a sert çıkış!

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Sadettin Saran, Ali Koç'a cevap verdi. Başarılı iş insanı, Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Ali Koç'a sert çıkış!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 22:21

'de sandık öncesi son sözler söylendi. Halihazırda 'un; 'neden daha önce adaylıktan çekildin' ve 'sanal bahis şirketi varken bu işlerin olmaması lazım' yorumlarını değerlendiren , tüm konulara net açıklamalar getirdi.

SADETTİN SARAN'DAN 'HAİN' VURGUSU

"Bundan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim, rakip olunca mı hain oldum? Ben Fikret Seçen ile Zekeriya Öz'e ifade verirken, sizler localarda onlarla maç izliyordunuz! Seçim atmosferinde kırıcı bir sözüm olduysa herkesin huzurunda özür diliyorum. Bu camia birbiriyle değil, rakipleriyle mücadele etmelidir. Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum. Yarın sandıklarda adım çıkarsa Fenerbahçe'yi tek bir cephe haline getirerek elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Başkanlıkta bir bayrak değişimine ihtiyaç olduğunu düşünerek aday oldum. Ben umutsuzluğa daha fazla izin vermemek için aday oldum. Seçimi kazanırsam günü geldiğinde bu bayrak değişimini en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum."

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Ali Koç'a sert çıkış!

'İNSANLARI YANILTIYORLAR' DETAYI

"Ali Koç'un maddi desteklerini inkâr etmek haksızlık olur ama Fenerbahçe'nin kaderi bir kişinin cebinden vereceği paraya bağlı olamaz. Gelelim sanal bayi konusuna. Sizlerin kafasını karıştırmak için çok uğraştılar. 'Aday olamayacak, Fenerbahçe'ye kayyum gelecek' diye korku saldılar. Ben 'bana güvenin, sizi yanıltıyorlar' dedim. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda sahip olduğum şirketi kapatırım. Bunu Fenerbahçe için yaparım ve gözümü dahi kırpmam. Ben Fenerbahçe'ye zarar verecek bir şey yapmam. Bu camia sözünü tutan başkanlara alışkın değil ama daha beni tanımadılar."

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Ali Koç'a sert çıkış!

SADETTİN SARAN'DAN ALİ KOÇ'A 'MACERA OLUR' GÖNDERMESİ

"Ali beyin seçim stratejisi paraya dayalı. Bu camianın en büyük hedefi şampiyonluktur. 2018'de değişimin sebebi neydi? 4 yıldır şampiyon olunamamasıydı. Biz neden şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu tribünleri birlikten, coşkudan uzaklaştırdınız. '3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz' dediniz ama her fırsatta bunu yaptınız. 'Ortak akıl' dediniz ama size öneri sunan kimseyi dinlemediniz. Yıllardır 'yapı yapı' diyerek şampiyonluğa yürüyen takıma ve hocasına bile 'siz olamazsınız' diye inandırdınız. Fenerbahçe için yola çıkan insanlara 'yeni bir macera' diyorsunuz, ben demem. Ben, 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden beklemeye macera derim."

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Ali Koç'a sert çıkış!

TİYATRO DEVAM EDİYOR!

"Alanyaspor maçında bir tiyatro sahnelendi. İsimler değişiyor, operasyonlar değişmiyor. Bu operasyonlar haftalık bir gündem değil, yıllardır süregelen sistematik bir şeydir. Bu tablo seçimlerden bağımsızdır. Olayın akabinde Ali Koç ile konuştum ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu belirttim. Bu kulüp bir kişinin cebine değil, camianın omuzlarına yüklenmeli."

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Ali Koç'a sert çıkış!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN?
Oylama; 21 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve 17.00 itibarıyla son bulacak.
ETİKETLER
#ali koç
#ali koç
#şampiyonluk
#başkanlık seçimi
#sadettin saran
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Başkanlığı
#Sanal Bahis
#Spor
