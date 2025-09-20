Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Ali Koç'a sert çıkış!

Fenerbahçe'de sandık öncesi son sözler söylendi. Halihazırda Ali Koç'un; 'neden daha önce adaylıktan çekildin' ve 'sanal bahis şirketi varken bu işlerin olmaması lazım' yorumlarını değerlendiren Sadettin Saran, tüm konulara net açıklamalar getirdi.

SADETTİN SARAN'DAN 'HAİN' VURGUSU

"Bundan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim, rakip olunca mı hain oldum? Ben Fikret Seçen ile Zekeriya Öz'e ifade verirken, sizler localarda onlarla maç izliyordunuz! Seçim atmosferinde kırıcı bir sözüm olduysa herkesin huzurunda özür diliyorum. Bu camia birbiriyle değil, rakipleriyle mücadele etmelidir. Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum. Yarın sandıklarda adım çıkarsa Fenerbahçe'yi tek bir cephe haline getirerek elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Başkanlıkta bir bayrak değişimine ihtiyaç olduğunu düşünerek aday oldum. Ben umutsuzluğa daha fazla izin vermemek için aday oldum. Seçimi kazanırsam günü geldiğinde bu bayrak değişimini en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum."

'İNSANLARI YANILTIYORLAR' DETAYI

"Ali Koç'un maddi desteklerini inkâr etmek haksızlık olur ama Fenerbahçe'nin kaderi bir kişinin cebinden vereceği paraya bağlı olamaz. Gelelim sanal bayi konusuna. Sizlerin kafasını karıştırmak için çok uğraştılar. 'Aday olamayacak, Fenerbahçe'ye kayyum gelecek' diye korku saldılar. Ben 'bana güvenin, sizi yanıltıyorlar' dedim. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda sahip olduğum şirketi kapatırım. Bunu Fenerbahçe için yaparım ve gözümü dahi kırpmam. Ben Fenerbahçe'ye zarar verecek bir şey yapmam. Bu camia sözünü tutan başkanlara alışkın değil ama daha beni tanımadılar."

SADETTİN SARAN'DAN ALİ KOÇ'A 'MACERA OLUR' GÖNDERMESİ

"Ali beyin seçim stratejisi paraya dayalı. Bu camianın en büyük hedefi şampiyonluktur. 2018'de değişimin sebebi neydi? 4 yıldır şampiyon olunamamasıydı. Biz neden şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu tribünleri birlikten, coşkudan uzaklaştırdınız. '3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz' dediniz ama her fırsatta bunu yaptınız. 'Ortak akıl' dediniz ama size öneri sunan kimseyi dinlemediniz. Yıllardır 'yapı yapı' diyerek şampiyonluğa yürüyen takıma ve hocasına bile 'siz olamazsınız' diye inandırdınız. Fenerbahçe için yola çıkan insanlara 'yeni bir macera' diyorsunuz, ben demem. Ben, 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim."

TİYATRO DEVAM EDİYOR!

"Alanyaspor maçında bir tiyatro sahnelendi. İsimler değişiyor, operasyonlar değişmiyor. Bu operasyonlar haftalık bir gündem değil, yıllardır süregelen sistematik bir şeydir. Bu tablo seçimlerden bağımsızdır. Olayın akabinde Ali Koç ile konuştum ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu belirttim. Bu kulüp bir kişinin cebine değil, camianın omuzlarına yüklenmeli."