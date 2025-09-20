Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki: Yetki verilmedi!

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, Ali Koç'a veto geldi. Sarı lacivertli camia, kulübün taşınmazları hakkında verilen önergeyi reddetti.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 18:41

Spor Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Chobani Stadı'nda devam ediyor. An itibarıyla ise yönetim kurulunda, kulübün taşınmazları hakkındaki karar alma yetkisi oy çokluğuyla reddedildi. Ayrıca da bu gelişme üzerine konuşmak için kürsüye gelen , kongre üyelerinin 'istifa' tezahüratlarına maruz kaldı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki: Yetki verilmedi!

ALİ KOÇ'TAN İSTİFA ÇIKIŞINA CEVAP!

Başkan Koç bu tepkilere, "Yarın zaten var. İstifa diye bağırmanıza gerek yok. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Müsaadenizle, bitirelim de çıkalım. İlave olarak 2013'ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin elini kolunu rahatlatacak, daha rahat karar almasını sağlayacak kararlardır." diyerek karşılık verdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki: Yetki verilmedi!

AZİZ YILDIRIM DA İSTEMEMİŞTİ!

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genel kurul öncesinde yaptığı yazılı açıklamada kulübün taşınmazları ve bu taşınmazlar üzerindeki faaliyetleri içeren 11, 12 ve 13. maddelerin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirmişti. Son olarak ise bu kural, 2013'ten bu yana tüzükte yer alıyordu.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki: Yetki verilmedi!

OYLAMADA REDDEDİLEN MADDELERİN AÇILIMLARI

Genel kurul üyelerinin oylarına sunulan maddeler:

11. madde: Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

12. madde: Kulübün mülkiyetinde veya kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi vb. suretlerle kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

13. madde: Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Sarı lacivertliler, yarın sandığa gidecek ve kritik süreç tamamlanacak.
