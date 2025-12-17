Menü Kapat
Benim Sayfam
Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'si ilk kez görüntülendi

Aralık 17, 2025 12:13
1
Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'si

Volkswagen’in şimdiye kadar ürettiği en küçük ve en uygun fiyatlı elektrikli SUV’si ID.Cross, neredeyse kamuflajsız haliyle ortaya çıktı. 2026’da yollara çıkması beklenen model, tasarım ve teknoloji tarafında iddialı geliyor.

2
Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'si ilk kez görüntülendi

Volkswagen’in merakla beklenen elektrikli SUV modeli ID.Cross, test sürüşleri sırasında objektiflere takıldı. Araç büyük ölçüde kamuflajdan arındırılmış olsa da, Alman üretici ön bölümde gümüş ve siyah bantlar kullanarak hâlâ içten yanmalı bir model izlenimi vermeye çalışıyor. Yani biraz gizleme çabası var ama genel hatlar artık net.

3
Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'si ilk kez görüntülendi

KONSEPT ÇİZGİLER KORUNMUŞ

Tasarım tarafında sürpriz yok. ID.Cross, konsept versiyona büyük ölçüde sadık kalmış görünüyor. Küçük ve köşeli ön burun, kısa çıkıntılar ve arkaya doğru toparlanan gövde yapısı aynen korunmuş. Fotoğraflarda iç mekân görünmese de, konseptte sergilenen düzenin seri üretimde de devam edeceği neredeyse kesin gibi.

Buna göre sürücünün önünde 11 inçlik bağımsız bir dijital gösterge ekranı yer alacak. Orta konsolun üst kısmında ise ChatGPT destekli yapay zekâ özelliklerine sahip 13 inçlik büyük bir multimedya ekranı bulunacak. Kısacası, küçük SUV ama teknoloji tarafında eli bol.

4
Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'si ilk kez görüntülendi

ELEKTRİKLİ POLO İLE AYNI ALTYAPI

ID.Cross, teknik tarafta Volkswagen’in yeni elektrikli Polo modeliyle aynı MEB platformunu paylaşıyor. Konsept modelde öne yerleştirilmiş 208 beygir gücünde bir elektrik motoru bulunuyordu. Bu motor, VW’nin bu hafta tanıttığı Polo EV için sunulacak üç başlangıç seçeneğinin en güçlüsü.

 

5
Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'si ilk kez görüntülendi

Polo EV’de ayrıca 114 beygir ve 133 beygir gücünde iki farklı motor seçeneği daha var. Bu versiyonlardan en az birinin, hatta muhtemelen her ikisinin de ID.Cross’ta sunulması bekleniyor. Yani farklı bütçelere hitap eden seçenekler masada.

6
Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'si ilk kez görüntülendi

MENZİL BEKLENTİSİ 420 KİLOMETRE

Volkswagen, konsept aşamasında batarya kapasitesini açıklamış değil. Ancak paylaşılan menzil verisi 420 kilometre. Bu rakam, 52 kWh bataryaya sahip ve daha hafif olan ID.Polo için açıklanan 450 kilometrelik menzille uyumlu görünüyor.

