Galatasaray - Konyaspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Avrupa’daki ağır mağlubiyetin ardından ligde yara sarmak istiyor. Esasen ise bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak mücadelede, hakem olarak Yasin Kol düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai (Singo), Sanches, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina (Sara), İlkay, Yunus, Barış, İcardi.

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bazoer, Bjorlo, Melih, Ndao, Bardhi, Umut Nayir.

VAR HAKEMİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakada, VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak.

EN FARKLI SKOR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti, Galatasaray elde etti. Sarı kırmızılılar, 16 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi 6-0 kazandı! Ayrıca 5 Ocak 2021 tarihinde Konya'da, Konyaspor'un 4-3’lük galibiyetiyle sona eren maç ise rekabetteki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

49. DÜELLO

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı kırmızılılar 35 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti.

GALATASARAY YARA SARMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybeden Galatasaray; Konyaspor maçında 3 puan alıp, moral bulma hedefinde.

VICTOR OSIMHEN HASRETİ DEVAM EDECEK

Milli takımdan sakat döndüğü için Eyüpspor ve Frankfurt maçlarında forma giyemeyen Victor Osimhen’in, ağrıları henüz tam olarak geçmiş değil. Son olarak da yıldız golcünün, en iyi ihtimalle Liverpool karşısında sahada olabileceği düşünülüyor.