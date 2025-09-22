Galatasaray - Konyaspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Avrupa’daki ağır mağlubiyetin ardından ligde yara sarmak istiyor. Esasen ise bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak mücadelede, hakem olarak Yasin Kol düdük çalacak.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai (Singo), Sanches, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina (Sara), İlkay, Yunus, Barış, İcardi.
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bazoer, Bjorlo, Melih, Ndao, Bardhi, Umut Nayir.
Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakada, VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak.
İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti, Galatasaray elde etti. Sarı kırmızılılar, 16 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi 6-0 kazandı! Ayrıca 5 Ocak 2021 tarihinde Konya'da, Konyaspor'un 4-3’lük galibiyetiyle sona eren maç ise rekabetteki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı kırmızılılar 35 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybeden Galatasaray; Konyaspor maçında 3 puan alıp, moral bulma hedefinde.
Milli takımdan sakat döndüğü için Eyüpspor ve Frankfurt maçlarında forma giyemeyen Victor Osimhen’in, ağrıları henüz tam olarak geçmiş değil. Son olarak da yıldız golcünün, en iyi ihtimalle Liverpool karşısında sahada olabileceği düşünülüyor.