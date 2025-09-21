Ederson'dan sert çıkış: "Kabul edilemez"

Fenerbahçe, 10 kişi oynayan Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Ederson, takıma mesajlar verdi.

EDERSON'DAN 'RAHATLIK' DETAYI

"Kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkânsız, kabul edilemez. Rakip 1 kişi de olsa 11 kişi de olsa böyle oynayamayız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç olacak."

MARCO ASENSIO'DAN 'GELİŞİM' KRİTİĞİ

"Maalesef bizler için güzel bir gün olmadı. İlk 11'de olmam ve gol atmam sebebiyle, pozitif bir başlangıçtı. Günün sonundaysa istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda ufak detayları yapamadık. Hocamızla analiz edip bunları geliştirmeye çalışacağız."