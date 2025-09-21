Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ederson'dan sert çıkış: "Kabul edilemez"

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson'dan flaş ifadeler geldi. Kasımpaşa beraberliğini değerlendiren Ederson, fazla rahat olduklarına vurgu yaptı.


KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 23:17

, 10 kişi oynayan ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan , takıma mesajlar verdi.

EDERSON'DAN 'RAHATLIK' DETAYI

"Kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkânsız, kabul edilemez. Rakip 1 kişi de olsa 11 kişi de olsa böyle oynayamayız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç olacak."



MARCO ASENSIO'DAN 'GELİŞİM' KRİTİĞİ

"Maalesef bizler için güzel bir gün olmadı. İlk 11'de olmam ve gol atmam sebebiyle, pozitif bir başlangıçtı. Günün sonundaysa istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda ufak detayları yapamadık. Hocamızla analiz edip bunları geliştirmeye çalışacağız."



FENERBAHÇE'DE PUAN KAYIPLARI NE DURUMDA?
Sarı lacivertliler, geçen maçtaki Alanyaspor beraberliğinin ardından bu hafta da Kasımpaşa'ya takıldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında da takıldı: İstanbul'da puanlar paylaşıldı!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma sitem!
ETİKETLER
#Futbol
#kasımpaşa
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Ederson
#Ederson
#Türk Süper Ligi
#Marco Asensio
#Asensio
#Spor
Uyarı
