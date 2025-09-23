Wesley Sneijder Fenerbahçe'yi savundu!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşmış ve basın toplantısında açıklamalar yapmıştı. Ayrıca sürece ilave olarak Fenerbahçe günlerinden de bahseden Mourinho, "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek." demişti.

WESLEY SNEIJDER'DEN JOSE MOURINHO'YA SALVO!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Jose Mourinho'nun sözlerini değerlendirdi ve "Böyle bir şey söylemesinin akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylememeliydi, özellikle de Türklere. Bu tarz durumlardan kesinlikle hoşlanmıyorlar. Ben de bu açıklamaları utanç verici buluyorum." ifadelerini kullandı.

WESLEY SNEIJDER VE GALATASARAY DÖNEMİ

Galatasaray ile harika yıllar geçiren eski futbolcu, sarı kırmızılı formayla toplam 175 maça çıkmış ve 45 gol ile 44 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.