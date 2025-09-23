Fenerbahçe'de Jhon Duran kritiği!

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sahalara dönüşü için planlamalar başladı. Esasen ise Benfica deplasmanında sakatlanan Kolombiyalı golcü, an itibarıyla tekrar sarı lacivertli formayı sırtına geçirmek için çalışmalara girişiyor.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN İÇİN ANTRENMAN ZAMANI

21 yaşındaki yıldızın antrenman süreçleri netleşiyor! Gelişmelerden hareketle Jhon Duran'ın, 10 gün içinde idmanlara start vermesi planlanıyor. Ayrıca da yıldız futbolcu, 2 hafta daha forma giyemeyecek gibi görünüyor.

EDSON ALVAREZ DE YOK

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarına devam eden Edson Alvarez de Zagreb deplasmanında kadroda olamayacak.