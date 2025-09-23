Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takıma ilk sözler!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra Tesisleri'ne gidip takımla bir araya geldi. Esasen ise Saran, sarı lacivertli oyunculara ilk konuşmasını yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takıma ilk sözler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 17:40

Başkanı , takımla bizzat görüştü. Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile de konuşan başkan, tüm ekibe destek mesajları verdi.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takıma ilk sözler!

SADETTİN SARAN'DAN FENERBAHÇE TAKIMINA İLK SÖZLER

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran futbolcularla buluştu ve "Sizin önünüzde değil arkanızda olacağım. Çok çalışmamız gerekli, disiplin gerekli ama en çok da sevgi gerekli. Sizi mutlu görmek istiyorum ve sizi de mutlu etmeye geldim. Fenerbahçe başkanı olmak benim hayatımdaki en büyük hayaldi. Biz küçük çocukların Fenerbahçe'yi tekrar sevmesi için buradayız. Biz milyonlarca Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için buradayız. Ve sizler tarihe geçeceksiniz. Yani lütfen tedirgin olmayın. Biliyorum değişim insanı tedirgin yapabilir. Merak etmeyin daha iyiye doğru değişeceğiz. Tamam mı?" ifadelerini kullandı.
https://x.com/Fenerbahce/status/1970481930350272992

SADETTİN SARAN SEÇİMİ KRİTİK BİR FARKLA KAZANMIŞTI

Sandıkta Ali Koç'a rakip olan Sadettin Saran; 12325 oy ile seçimi kazanırken, eski başkan ise 12068 oy almıştı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takıma ilk sözler!

Sıkça Sorulan Sorular

SADETTİN SARAN İLK ÖNCE NEYİ HEDEFLEYECEK?
Yeni başkan, ilk olarak tüzükte ciddi değişiklikler yapacak ve yapılanma sürecini en baştan tasarlayacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray’da Gabriel Sara ayrılığı: Sürpriz teklifler!
Fenerbahçe'nin transfer sürprizi: Marcus Rashford ve Barcelona çıkmazı!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#seçim
#başkanlık
#sadettin saran
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Takım Başarısı
#Tedesco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.