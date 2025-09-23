Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takıma ilk sözler!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımla bizzat görüştü. Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile de konuşan başkan, tüm ekibe destek mesajları verdi.

SADETTİN SARAN'DAN FENERBAHÇE TAKIMINA İLK SÖZLER

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran futbolcularla buluştu ve "Sizin önünüzde değil arkanızda olacağım. Çok çalışmamız gerekli, disiplin gerekli ama en çok da sevgi gerekli. Sizi mutlu görmek istiyorum ve sizi de mutlu etmeye geldim. Fenerbahçe başkanı olmak benim hayatımdaki en büyük hayaldi. Biz küçük çocukların Fenerbahçe'yi tekrar sevmesi için buradayız. Biz milyonlarca Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için buradayız. Ve sizler tarihe geçeceksiniz. Yani lütfen tedirgin olmayın. Biliyorum değişim insanı tedirgin yapabilir. Merak etmeyin daha iyiye doğru değişeceğiz. Tamam mı?" ifadelerini kullandı.

https://x.com/Fenerbahce/status/1970481930350272992

SADETTİN SARAN SEÇİMİ KRİTİK BİR FARKLA KAZANMIŞTI

Sandıkta Ali Koç'a rakip olan Sadettin Saran; 12325 oy ile seçimi kazanırken, eski başkan ise 12068 oy almıştı.