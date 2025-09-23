Menü Kapat
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Dinamo Zagreb cephesinden Domenico Tedesco kritikleri!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Dinamo Zagreb, kritik müsabaka öncesi basın toplantısı düzenledi. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, Domenico Tedesco hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dinamo Zagreb cephesinden Domenico Tedesco kritikleri!
Hırvatistan temsilcisinde için hesaplamalar başladı. Teknik Direktörü Mario Kovacevic, çok heyecanlı olduğunun altını çizdi.

Dinamo Zagreb cephesinden Domenico Tedesco kritikleri!

MARIO KOVACEVIC'TEN FENERBAHÇE KRİTİKLERİ

Hırvat teknik adam, "Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu herkes biliyor. Onlara saygı duyuyoruz. Formdayız, güzel maçlar oynadık ve kazandık. Bu heyecanla devam edeceğiz. Biz takım olarak bu maça hazırız. Her iki tarafın da hazır olduğunu düşünüyorum. Takımda kimsenin sağlık sorunu yok. Çok iyi çalıştık. Onların ise çok iyi oyuncuları var. Böyle bir takım tabii ki sonuçlarını alacak. Mükemmel değiller ama sonuçları alacaklar. Umarım bu yarın olmaz. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok iyi hissediyorum. Benim kariyerimdeki en büyük maç. Dinamo çok iyi oynuyor. Takım olarak iyiyiz. Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz. ile karşılaşamayacağım için üzülüyorum ama şimdi Tedesco ile karşılaşacağız. Tedesco, iyi ve olağanüstü bir antrenör. Mourinho'nun maçlarını analiz yapmayacağız. Tedesco nasıl yönetiyor diye analiz yapacağız. Tedesco yeni fikirlerle geliyor. Biz onun yaptığı şeylerle analiz yapacağız. Mourinho'nun fikirleriyle artık uğraşmayacağız." açıklamalarını yaptı.

Dinamo Zagreb cephesinden Domenico Tedesco kritikleri!

