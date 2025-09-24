Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçında hakemler neden ara verdi? Soyunma odasına gittiler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası’nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki turnuvanın ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaşıyor.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN’in mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda hakemler, son periyodun bitimine beş dakika kala üçüncü uyarıyı yaptı ve soyunma odasına yöneldi.

HAKEMLER NİÇİN ARA VERDİ?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 3. kez duyuru yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti.

Soyunma odasına gidildiği sırada müsabakada Fenerbahçe Beko’nun 72-59’luk üstünlüğü vardı.

Hakemler taraftarın sert tepkileri nedeniyle güvenliklerini gerekçe göstererek ara verdi.

Tribünlerin boşaltılması ihtimali gündeme taşındı.