Antalya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt alan Cemal Tekinler otomobiliyle yola çıkarken, karşı yönden gelen 22 yaşındaki B. A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Cemal Tekinler hastaneye kaldırılsa da yapılan müdahaleler yeterli gelmedi ve hayatını kaybetti. Tekin’in yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi

