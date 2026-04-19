Kaza yaptı, sağlık ekiplerine kök söktürdü: Yaralı sürücünün ambulans inadı kameralara yansıdı

Nevşehir-Ürgüp kara yolu Ortahisar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Lütfullah Y. yönetimindeki 34 GA 640 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü Lütfullah Y., hafif yaralı olan kardeşiyle aynı ambulansta hastaneye gitmek için sağlık personeline zor anlar yaşattı. Tıbbi prosedür gereği ayrı ambulanslara alınmak istenen yaralı sürücü, tedaviyi reddederek ekiplerle uzun süre tartıştı. Sağlık görevlilerinin kendisini sakinleştirme ve ikna etme çabalarına sitem eden sürücü, "Ben burada can çekişiyorum, söylediklerim normal değil mi?" karşılığını veren yaralı, bölgedeki jandarma ve polis ekiplerinin de araya girmesiyle güçlükle ikna edilerek hastaneye sevk edildi. Toplamda 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

