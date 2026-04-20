Otomobilin çarptığı araç tırın altına girdi! 20 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Elazığ Çaydaçıra Mahallesi’nde O.Y. isimli vatandaşın kullandığı otomobil, E.G.’nin kullandığı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri park halindeki tırın dorsesine çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Sevilay Yüce, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

