Manisa'da feci kaza! Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada; Şerif Ç. (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kurutma kanalına uçtu.
Feci kazada araçta bulunan sürücü ile Hakan Sey (26), Gülümser Ç. (28), Filiz A. (18), Suna Güneş S. (24), Nasıf Çalış (8) ve Senay Ç. (5) yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli’deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki Nasıf Çalış ve Özel Can Hastanesine kaldırılan Hakan Sey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, durumu ağır olan yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A.’nın Manisa Celal Bayar Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.