 | Baran Aksoy

Manisa'da feci kaza! Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkan bir otomobil, kanala uçtu. Feci kazada 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken 1’i çocuk 5 kişi ise ağır yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada; Şerif Ç. (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kurutma kanalına uçtu.

HABERİN ÖZETİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki kurutma kanalına uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.
Araçta bulunan sürücü ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılardan 8 yaşındaki Nasıf Çalış ve Hakan Sey kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.
Durumu ağır olan yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A. Manisa Celal Bayar Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kazada araçta bulunan sürücü ile Hakan Sey (26), Gülümser Ç. (28), Filiz A. (18), Suna Güneş S. (24), Nasıf Çalış (8) ve Senay Ç. (5) yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli’deki hastanelere kaldırıldı.

ÖLENLERİN ARASINDA 8 YAŞINDA BİR ÇOCUK VAR

Yaralılardan Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki Nasıf Çalış ve Özel Can Hastanesine kaldırılan Hakan Sey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, durumu ağır olan yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A.’nın Manisa Celal Bayar Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Korna çaldı diye darbettiler! İzmir’de trafik magandaları kask kamerasında
Düğün salonunda korkunç olay! İçeri giren çalışan dehşete düştü
