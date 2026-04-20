Korna çaldı diye darbettiler! İzmir’de trafik magandaları kask kamerasında

İzmir’in Çiğli ilçesinde Seyir halindeki 39 yaşındaki motosiklet sürücüsü F.G., önünde ilerleyen ve sinyal vermeden sağa dönüş yapan otomobili korna çalarak uyardı. Bunun üzerine kendisine korna çalınmasına tepki gösteren araç sürücüsü, otomobilden inerek motosiklet sürücüsüne saldırdı. Sürücünün saldırısının ardından araçta bulunan diğer yolcular da inerek motosiklet sürücüsünü darp ederken küfür ve hakaretler savurdular. Yaşanan şiddet anları ise motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

