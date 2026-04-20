Rıza Tamer’in eski eşi cenazeye mi geldi? Görüntüler iddiaları güçlendirdi

Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Rıza Tamer, yarışma sonrası bir süre müzik dünyasından uzak kalmış, daha sonra “Benden Sonra” adlı şarkısıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmişti. Bu dönüş, sanatçının hem kariyerinde hem de özel hayatında yaşadığı zorlu süreçlerle birlikte anıldı.

RIZA TAMER’İN ESKİ EŞİ CENAZEYE Mİ GELDİ?



Uykusunda solunum sıkıntısı yaşayan Rıza Tamer Bodrum’da aniden vefat ederek hayranlarını ve ailesini büyük bir şoka sokmuştu. Ünlü ismin cenazesine yakın ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra eski eşinin geldiği iddia edildi. Ancak bu bilgi henüz netlik kazanmadı.

BOŞANMA SONRASI ÇÖKTÜ



Rıza Tamer’in, boşanma sürecinin ardından ciddi bir psikolojik çöküş yaşadığı, bir dönem sokakta yaşamak zorunda kaldığı ve bu dönemin kamuoyunda derin bir etki bıraktığı biliniyordu. “Benden Sonra” adlı şarkının da bu kırılma döneminin duygusal bir yansıması olduğu ifade ediliyor.



Diğer yandan magazin ve kamuoyunun ilgi odağı haline gelen Esra Dönmez’in ise uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürdüğü, nerede olduğu ve ne iş yaptığına dair net bir bilginin bulunmadığı belirtiliyor.

RIZA TAMER KİMDİR?



Rıza Tamer (Rıza Tamer Şişman), Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda üçüncülük elde ederek tanınan bir isimdir. Sahnedeki enerjisi ve güçlü yorumuyla dikkat çeken Tamer, yarışma döneminde yaşadığı tartışmalar ve çıkışlarıyla da gündeme gelmiştir.

Yarışma sonrasında uzun süre sessiz kalan sanatçı, ilerleyen yıllarda yeniden sokakta şarkı söylerken çekilen videoları ve “Benden Sonra” adlı duygusal parçasıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmıştır.

Rıza Tamer, 16 Nisan akşamı Bodrum’da, menajerinin evinde uykusunda rahatsızlanmış solunum güçlüğü sonucu beynine yeterli oksijen gitmemesi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 18 Nisan 2026’da Muğla’nın Ula ilçesinde, Akyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmiştir.

“BENDEN SONRA” ŞARKISININ HİKÂYESİ

Rıza Tamer’in son döneminde yeniden gündeme gelmesinde önemli rol oynayan “Benden Sonra” adlı şarkı, sanatçının kişisel yaşamındaki kırılmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Şarkının sözlerini yazan ve seslendiren Tamer’in, bu eseri boşanma sürecinin ardından yaşadığı duygusal çöküntü döneminde kaleme aldığı belirtiliyor. Şarkı, ayrılık sonrası yaşanan hayal kırıklığı, özlem ve içsel kırılmaları sade ve duygusal bir dille aktarıyor.

Yayınlandıktan sonra özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandıran eser, kısa sürede viral hale gelmiş ve genç dinleyici kitlesi tarafından da ilgi görmüştür.

ŞARKIDAKİ “YILDIZ” İFADESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Şarkının dikkat çeken sözlerinden biri olan “Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa” ifadesindeki “Yıldız”ın kim olduğu uzun süre merak konusu olmuştur.

Rıza Tamer, bu soruya ilişkin açıklamasında “Yıldız”ın eski eşinin teyzesi olduğunu belirtmiş söz konusu kişinin vefat ettiğini ifade ederek, bu ifadeyle “Bu aşkı bir tek sen anlayamadın” mesajını vermek istediğini dile getirmiştir.



