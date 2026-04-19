Teoman Rıza Tamer’in kendisine gönderdiği ses kaydını paylaştı! “Sizi çok seviyorum”

Türk rock müziğinin büyük bir ilgiyle takip edilen usta ismi Teoman, geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 43 yaşındaki sanatçı Rıza Tamer'in kendisine gönderdiği ses kaydını paylaştı. Teoman’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte detaylar…

Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 15:00

, ‘Teoman Şarkıları’ albümünde ‘Gökdelenler’ şarkısını seslendirmesi için teklif götürdüğü Rıza Tamer’in kendisine gönderdiği ses kaydını paylaştı. Türk rock müziğinin büyük bir ilgiyle takip edilen usta ismi Teoman, geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 43 yaşındaki sanatçı Rıza Tamer'in kendisine gönderdiği ses kaydını sosyal medya hesabından yayınladı. Teoman’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Teoman’ın Instagram hesabından yayınladığı ses kaydı…

Teoman, vefat eden sanatçı Rıza Tamer'in kendisine gönderdiği ses kaydını ve Tamer'in seslendirdiği 'Gökdelenler' şarkısının yeni albümünde yer alacağını duyurdu.
Teoman, Rıza Tamer'in ölümünün ardından kendisine gönderdiği ses kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.
Rıza Tamer, 'Teoman Şarkıları' albümünde seslendirmesi için Teoman'ın teklif götürdüğü 'Gökdelenler' şarkısının ses kaydını göndermişti.
Rıza Tamer'in 17 Nisan Cuma 2026'da Bodrum'daki evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Tamer'in ani vefatı üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili inceleme başlattığı duyuruldu.
Rıza Tamer'in seslendirdiği 'Gökdelenler' şarkısının, 15 Mayıs'ta çıkacak olan 'Teoman Şarkıları' albümünde yer alacağı açıklandı.
Rıza Tamer'in Teoman'a gönderdiği ses kaydında, şarkıyı en güzel şekilde göndereceğini ve Teoman'ı çok sevdiğini belirttiği ifadeler yer aldı.
TEOMAN RIZA TAMER’İN KENDİSİNE GÖNDERDİĞİ SES KAYDINI PAYLAŞTI!

Türk rock müziğinin büyük bir ilgiyle takip edilen usta ismi Teoman, Rıza Tamer’in kendisine gönderdiği ses kaydını paylaştı. Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Tamer’in, 17 Nisan Cuma 2026 günü hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Bodrum'daki evinde reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen Tamer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Rıza Tamer, şüpheli ve ani vefatıyla yakınlarını ve sevenlerini derin bir hüzne bomuştu. Tamer’in ölümünün şüpheli bulunmasının üzerine Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili inceleme başlattığı duyurulmuştu. Geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlanan Tamer, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı’na defnedilmişti.

Ani vefat haberiyle yakınlarını ve tüm müzik camiasını derin bir hüzne boğan Rıza Tamer’in Teoman’a attığı ses kaydı ortaya çıktı. Teoman, ‘Teoman Şarkıları’ albümünde ‘Gökdelenler’ şarkısını seslendirmesi için teklif götürdüğü Rıza Tamer’in kendisine gönderdiği ses kaydını paylaştı.

RIZA TAMER’İN TEOMAN’A ATTIĞI SES KAYDI DUYGULANDIRDI!

Vefatıyla tüm Türkiye’yi hüzne boğan Rıza Tamer’in Teoman’a attığı ses kaydı herkesi duygulandırdı. Türk rock müziğinin usta ismi Teoman, sosyal medya hesabı üzerinden o ses kaydını paylaştı. Teoman’ın paylaştığı ses kaydında Tamer’in şu sözleri yer aldı:

“Değerli üstadım, selam ben Rıza. Ne kadar sevindim anlatamam. Hemen çalışmaya başlıyorum, en güzel şekilde umarım size göndereceğim. Sizi çok seviyorum üstadım, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız”

Diğer yandan Teoman, Rıza Tamer'in seslendirdiği 'Gökdelenler' adlı şarkısının, 15 Mayıs'ta çıkacak olan 'Teoman Şarkıları' albümünde yer alacağını açıkladı. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yayınladığı gönderiye şu notu düştü:

“Müzik dünyasının acı kaybı Rıza Tamer'in seslendirdiği 'Gökdelenler' şarkısı, 15 Mayıs'ta 'Teoman Şarkıları' albümünde yer almak üzere sizlerle. Rıza Tamer, Teoman'ın onu düşünerek seçtiği bu parçada, içli ve kalp dolu sesiyle dinleyicilerle buluşacak.”

