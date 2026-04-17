Rıza Tamer neden öldü ,hasta mıydı? Ünlü Şarkıcı RIza Tamer kimdir? İşte, hayatı...

Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Rıza Tamer, ilk kez Popstar yarışmasıyla tanınmıştı. Sahne performansı ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, yarışmada üçüncü olarak geniş bir kitleye ulaşmıştı. Yarışmanın ardından müzik kariyerini sürdürmeye çalışan Tamer, İstanbul’a taşınmıştı. Özellikle son dönemde sosyal medyada sokakta söylediği “Benden Sonra” adlı duygusal şarkısıyla tekrar ün kazanan Rıza Tamer, hastalanarak hayatını kaybetti. 60 milyonun üzerinde dinlenmesiyle şarkıcı tekrar ün kazanarak bir çok popüler isimle düet yapmıştı. Peki Rıza Tamer’in hastalığı neydi, neden öldü? İşte, hayatını kaybeden şarkıcının hastalığı…

RIZA TAMER ÖLDÜ MÜ?

2000’li yılların başında Türkiye’nin en fazla izlenen müzik yarışmalarından Popstar’a katılan ve üçüncü olan Rıza Tamer, son günlerde sosyal medyada paylaştığı “Benden Sonra” şarkısıyla tekrar gündeme gelmişti. Bodrum’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Rıza Tamer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

RIZA TAMER NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Ünlü şarkısı uykusunda tıkanarak, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Rıza Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Ünlü şarkıcının basın danışmanı yaptığı açıklamada “ 10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" ifadelerini kullandı.

ŞARKICI RIZA TAMER KİMDİR?

2004 yılında ekranlara gelen Popstar Türkiye yarışmasında tanınan isimlerden birisi olan Rıza Tamer, aslen Kahramanmaraş doğumludur. Yarışmadaki performansı ve sahne enerjisiyle dikkat çeken yarışmacı sezonu üçüncü tamamlayarak adından bahsettirmişti.

Müzik kariyerine uzun süre ara veren Rıza Tamer, sokakta söylediği şarkıların dijital bir platforma yüklenmesiyle sosyal medya da kısa süre ün kazanırken tekrar eski günlerine dönmüştü.

Yıllar sonra tekrar gündeme gelen şarkıcı, Bodrum’daki evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.