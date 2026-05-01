Harvard Üniversitesi araştırmacıları, acil servis vakalarında yapay zeka sistemlerinin insan doktorlardan çok daha başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre büyük dil modelleri, klinik akıl yürütme testlerinde uzmanları gölgede bırakıyor.

Yapay zeka, acil servis teşhislerinde doktorları geride bıraktı

HABERİN ÖZETİ Yapay zeka, acil servis teşhislerinde doktorları geride bıraktı Harvard Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka sistemlerinin acil servis vakalarında insan doktorlardan daha başarılı teşhis ve tedavi planlaması sonuçları verdiğini ortaya koydu. OpenAI o1 akıl yürütme modeli, klinik akıl yürütme testlerinde uzman doktorları geride bırakarak vakaların yüzde 67'sinde doğru teşhise ulaştı. Daha fazla detay eklendiğinde o1 modelinin teşhis doğruluğu yüzde 82'ye çıkarken, uzman hekimlerin oranı yüzde 70 ile 79 aralığında seyretti. Tedavi planlamasında ise doktorlar arama motorlarını kullanarak yüzde 34 başarı sağlarken, yapay zeka yüzde 89 skor elde etti. Araştırmacılar, yapay zekanın henüz fiziksel sinyalleri test edemediğini ve daha çok evrak üzerinden ikinci bir görüş veren klinisyen gibi çalıştığını belirtti. Önümüzdeki 10 yıl içinde doktor, hasta ve yapay zeka sisteminden oluşan üçlü bir bakım modeline geçileceği öngörülüyor. Hekimlerin en büyük endişesi yapay zeka hataları ve sorumluluk riskleri iken, sistemlerin rutin klinik kullanım için güvenli olduğu kanıtlanmamıştır.

OPENAI O1 MODELİ TEŞHİSLERDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Araştırma kapsamında ABD'nin Boston şehrindeki bir hastanenin acil servisine başvuran 76 hastanın verileri incelendi. OpenAI o1 akıl yürütme modeli ile 2 uzman doktora aynı elektronik sağlık kayıtları verildi.

Yaşamsal belirtiler, demografik bilgiler ve hemşire notlarından oluşan belgeleri inceleyen yapay zeka, vakaların yüzde 67'sinde doğru teşhise ulaştı. İnsan doktorların başarı oranı ise yüzde 50 ile 55 seviyesinde kaldı. Daha fazla detay eklendiğinde o1 modelinin teşhis doğruluğu yüzde 82'ye kadar çıkarken, uzman hekimlerin oranı yüzde 70 ile 79 aralığında seyretti.

TEDAVİ PLANLAMASINDA DA YAPAY ZEKA BAŞARILI OLDU

Yapay zeka sadece hızlı kararlarda değil, uzun vadeli tedavi planlamalarında da öne çıktı. Antibiyotik tedavisi veya yaşam sonu süreçlerini planlama gibi konularda 46 doktor ile yapay zekanın performansı karşılaştırıldı. 5 farklı klinik vakanın incelendiği deneyde, arama motorlarını kullanan hekimler yüzde 34 başarı sağlarken, bilgisayar destekli sistem yüzde 89 gibi ezici bir skor elde etti.

Vakalardan birinde, akciğerlerinde kan pıhtısı bulunan bir hastanın durumu ele alındı. İnsan hekimler kan sulandırıcıların işe yaramadığını düşünürken, yapay zeka hastanın lupus geçmişinin akciğer iltihaplanmasına yol açabileceğini fark ederek doğru tespitte bulundu.

PEKİ YZ, DOKTORLARIN YERİNİ ALACAK MI?

Araştırmacılar, elde edilen sonuçlara rağmen acil servis doktorlarının işlerini kaybetmeyeceğini vurguladı. Sistem şimdilik sadece metin tabanlı sağlık kayıtlarını okuyabiliyor. Hastanın görsel durumu veya acı seviyesi gibi fiziksel sinyaller henüz test edilmediği için yapay zeka daha çok evrak üzerinden ikinci bir görüş veren klinisyen gibi çalışıyor.

Harvard Tıp Fakültesi yapay zeka laboratuvarı başkanı Arjun Manrai, "tıp alanını baştan aşağı şekillendirecek derin bir teknolojik değişime tanıklık edildiğini" söylüyor. Dr. Adam Rodman ise önümüzdeki 10 yıl içinde doktor, hasta ve yapay zeka sisteminden oluşan üçlü bir bakım modeline geçileceğini öngörüyor.

UZMANLARDAN UYARILAR VE GELECEK KAYGILARI

ABD'deki doktorların yaklaşık beşte birinin halihazırda teşhis koyarken yapay zekadan destek aldığı bildirildi. Hekimlerin en büyük endişesinin ise yapay zeka hataları ve sorumluluk riskleri olduğu kaydedildi.

Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Wei Xing, doktorların bilinçsizce yapay zekanın cevaplarını doğru kabul etme tehlikesi olduğu bilgisini paylaştı. Sistemlerin rutin klinik kullanım için güvenli olduğunu kanıtlamadığını belirten Xing, halkın tıbbi tavsiye yerine ücretsiz araçlara yönelmemesi gerektiğini hatırlattı.