AB'den laptoplar için kritik karar: Sırada telefonlar var

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 11:11
Avrupa Birliği’nde uzun süredir konuşulan “ortak şarj cihazı” düzenlemesi yeni bir aşamaya geçti. Aralık 2024’te yürürlüğe giren kurallar için tanınan ek süre doldu ve 28 Nisan itibarıyla dizüstü bilgisayarlar da kapsam içine alındı.

Yeni düzenlemeye göre, AB’ye üye 27 ülkede satışa çıkan tüm yeni laptop modellerinde en az bir adet USB-C portu üzerinden şarj imkânı sunulması şart. Özellikle 100W ve altı güç ihtiyacı olan cihazlar için bu artık bir tercih değil, zorunluluk.

Daha yüksek güç tüketen cihazlar, yani genelde oyuncu laptopları gibi modeller için ise bir miktar esneklik var. Bu cihazlar kendi özel şarj girişlerini kullanmayı sürdürebilecek. Ama işin bir şartı var: USB-C desteği de mutlaka sunulacak.

ADAPTÖRSÜZ SATIŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Düzenlemenin dikkat çeken bir başka ayağı da satış politikalarıyla ilgili. Üreticiler artık dizüstü bilgisayarlarını şarj adaptörü olmadan da satışa sunmak zorunda.

Amaç oldukça net: Kullanıcıların halihazırda sahip oldukları şarj cihazlarını kullanmaya devam etmesini sağlamak. Yani biraz daha az kablo, biraz daha az elektronik atık…

Bu arada önemli bir detay var. Yeni kurallar sadece bundan sonra piyasaya sürülecek modelleri kapsıyor. Şu an satışta olan cihazlar ya da ikinci el ürünler bu değişiklikten etkilenmeyecek.

HEM TASARRUF HEM ÇEVRE HEDEFİ

Avrupa Birliği Komisyonu’na göre bu adımın ekonomik ve çevresel etkisi oldukça büyük olacak. USB-C standardına geçiş sayesinde tüketicilerin yılda yaklaşık 250 milyon euro tasarruf etmesi bekleniyor.

Dahası, her yıl 11 bin ton elektronik atığın da önüne geçilmesi hedefleniyor. Açıkçası, küçük bir değişiklik gibi görünse de etkisi epey büyük olabilir.

GÖZLER ŞİMDİ TELEFON BATARYALARINDA

AB’nin planları bununla sınırlı değil. Bir sonraki adım ise doğrudan akıllı telefonları ilgilendiriyor. Birlik, telefonlarda bataryaların kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir olmasını istiyor. Eğer bu düzenleme yürürlüğe girerse, telefon tasarımlarında ciddi değişiklikler kaçınılmaz olacak.

