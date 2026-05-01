Müzik dinleme platformlarını ele geçiren yapay zeka üretimi şarkılara karşı Spotify'dan önlem geldi. Kullanıcıların gerçek insan sanatçıları yapay zekadan daha kolay ayırt etmesine yardımcı olacak "Spotify Tarafından Onaylandı" rozetleri devreye alındı.

Spotify, gerçek müziği yapay zekadan ayırt etmek için yeni özelliği kullanıma sundu

Rozeti almaya hak kazanmak için sanatçıların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Konser tarihleri, ürün satışları ve bağlantılı sosyal medya hesapları gibi hem uygulama içi hem de uygulama dışı aktif bir varlık arıyor. Tamamen yapay zeka tarafından üretilen müzikleri veya yapay zeka karakterlerini temsil eden profiller doğrulama için uygun bulunmuyor.

Ayrıca dinleyici etkileşiminin zaman içinde tutarlılık göstermesi şart koşuluyor. Şirket, anlık popülerlik patlamaları yaşayan hesaplar yerine kullanıcıların uzun süreli ilgi gösterdiği sanatçı profillerine odaklanıyor. Arka planda çalması için tasarlanan algoritma odaklı işlevsel müzik üreticilerinden ziyade aktif hayran kitlesine sahip ve müzik kültürüne katkı sağlayan isimlere öncelik veriliyor.

SPOTIFY, İLK ETAPTA SANATÇILARIN YÜZDE 99'UNU DOĞRULAYACAK

Dinleyicilerin aktif olarak aradığı sanatçıların yüzde 99'undan fazlası platformda doğrulanmış olacak. Spotify, bu grubun farklı türleri, kariyer aşamalarını ve bölgeleri temsil eden bağımsız müzisyenlerden oluştuğunu belirtiyor.

Kullanıcılar önümüzdeki haftalarda sanatçı profillerinde ve arama sonuçlarında isimlerin yanında yeşil bir onay işaretiyle birlikte ilgili rozetleri görmeye başlayacak. Doğrulama süreci ise kademeli olarak ilerleyecek. Şu anda rozeti olmayan bir profilin gelecekte de onay alamayacağı anlamı taşımadığı özellikle vurgulanıyor.

SAHTE İÇERİKLERE VE TAKLİTÇİLERE KARŞI ÖNLEMLER ARTIYOR

Spotify'ın paylaştığı blog gönderisinde, dinleyiciler ve sanatçılar düşünülerek tasarlanan doğrulama programının zaman içinde geliştirilmeye devam edileceği ifade edildi. Aynı zamanda tüm profillerde kariyer dönüm noktalarını, yayın hareketliliğini ve turne programlarını öne çıkaracak yeni bir bölüm de test ediliyor. Böylelikle kullanıcılar, sanatçı henüz doğrulama kriterlerini karşılamamış olsa bile gerçek etkinliklerini hızlıca görebilecek.

Güncellemeler, platformdaki düşük kaliteli yapay zeka içeriklerinin ve taklitçilerin artışını engellemek için yapılıyor. Geçtiğimiz ay Spotify, sanatçılara isimleriyle ilişkilendirilen parçalar üzerinde daha fazla kontrol sağlamak amacıyla "Sanatçı Profil Koruması" özelliğini test etmeye başlamıştı.

Sony Music, kendi sanatçılarını taklit eden 135 binden fazla yapay zeka üretimi şarkının akış hizmetlerinden kaldırılmasını talep etti. Spotify platforma eklenen yapay zeka destekli parçaların sayısı hakkında net rakamlar paylaşmadı. Fakat rakip platform Deezer, geçtiğimiz hafta, platforma her gün yüklenen yeni müziklerin yüzde 44'ünün YZ ürünü olduğunu duyurdu.