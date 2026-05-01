Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Spotify, gerçek müziği yapay zekadan ayırt etmek için yeni özelliği kullanıma sundu

Spotify, platformdaki gerçek müzisyenleri yapay zekalardan ayırmak amacıyla sanatçı profillerine eklenecek yeni "Onaylanmış Sanatçı" rozetlerini duyurdu. Kullanıcılar bu sayede dinledikleri şarkıcının gerçek olduğunu anlayabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.05.2026
11:57
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 11:57

Müzik dinleme platformlarını ele geçiren yapay zeka üretimi şarkılara karşı 'dan önlem geldi. Kullanıcıların gerçek insan sanatçıları yapay zekadan daha kolay ayırt etmesine yardımcı olacak "Spotify Tarafından Onaylandı" rozetleri devreye alındı.

Spotify, gerçek müziği yapay zekadan ayırt etmek için yeni özelliği kullanıma sundu

0:00 176

Rozeti almaya hak kazanmak için sanatçıların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Konser tarihleri, ürün satışları ve bağlantılı sosyal medya hesapları gibi hem uygulama içi hem de uygulama dışı aktif bir varlık arıyor. Tamamen yapay zeka tarafından üretilen müzikleri veya yapay zeka karakterlerini temsil eden profiller doğrulama için uygun bulunmuyor.

Ayrıca dinleyici etkileşiminin zaman içinde tutarlılık göstermesi şart koşuluyor. Şirket, anlık popülerlik patlamaları yaşayan hesaplar yerine kullanıcıların uzun süreli ilgi gösterdiği sanatçı profillerine odaklanıyor. Arka planda çalması için tasarlanan algoritma odaklı işlevsel müzik üreticilerinden ziyade aktif hayran kitlesine sahip ve müzik kültürüne katkı sağlayan isimlere öncelik veriliyor.

Spotify, gerçek müziği yapay zekadan ayırt etmek için yeni özelliği kullanıma sundu

SPOTIFY, İLK ETAPTA SANATÇILARIN YÜZDE 99'UNU DOĞRULAYACAK

Dinleyicilerin aktif olarak aradığı sanatçıların yüzde 99'undan fazlası platformda doğrulanmış olacak. Spotify, bu grubun farklı türleri, kariyer aşamalarını ve bölgeleri temsil eden bağımsız müzisyenlerden oluştuğunu belirtiyor.

Kullanıcılar önümüzdeki haftalarda sanatçı profillerinde ve arama sonuçlarında isimlerin yanında yeşil bir onay işaretiyle birlikte ilgili rozetleri görmeye başlayacak. Doğrulama süreci ise kademeli olarak ilerleyecek. Şu anda rozeti olmayan bir profilin gelecekte de onay alamayacağı anlamı taşımadığı özellikle vurgulanıyor.

Spotify, gerçek müziği yapay zekadan ayırt etmek için yeni özelliği kullanıma sundu

SAHTE İÇERİKLERE VE TAKLİTÇİLERE KARŞI ÖNLEMLER ARTIYOR

Spotify'ın paylaştığı blog gönderisinde, dinleyiciler ve sanatçılar düşünülerek tasarlanan doğrulama programının zaman içinde geliştirilmeye devam edileceği ifade edildi. Aynı zamanda tüm profillerde kariyer dönüm noktalarını, yayın hareketliliğini ve turne programlarını öne çıkaracak yeni bir bölüm de test ediliyor. Böylelikle kullanıcılar, sanatçı henüz doğrulama kriterlerini karşılamamış olsa bile gerçek etkinliklerini hızlıca görebilecek.

Güncellemeler, platformdaki düşük kaliteli yapay zeka içeriklerinin ve taklitçilerin artışını engellemek için yapılıyor. Geçtiğimiz ay Spotify, sanatçılara isimleriyle ilişkilendirilen parçalar üzerinde daha fazla kontrol sağlamak amacıyla "Sanatçı Profil Koruması" özelliğini test etmeye başlamıştı.

Sony Music, kendi sanatçılarını taklit eden 135 binden fazla yapay zeka üretimi şarkının akış hizmetlerinden kaldırılmasını talep etti. Spotify platforma eklenen yapay zeka destekli parçaların sayısı hakkında net rakamlar paylaşmadı. Fakat rakip platform Deezer, geçtiğimiz hafta, platforma her gün yüklenen yeni müziklerin yüzde 44'ünün YZ ürünü olduğunu duyurdu.

ETİKETLER
#spotify
#Yapay Zeka Müzik Üretimi
#Müzik Teknolojileri
#Sanatçı Doğrulama
#Yapay Zeka Önlemleri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.