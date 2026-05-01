Kriz dev şirkete yaradı: Yüzde 49 kâr patlaması

Yapay zekâ furyası teknoloji dünyasını altüst ederken, bunun en net kazananlarından biri Samsung oldu. Şirketin açıkladığı son finansal veriler, özellikle bellek çiplerinde yaşanan talep patlamasını açıkça ortaya koyuyor.
Rakamlar oldukça çarpıcı: Samsung’un çip biriminin kârı, geçen yılın aynı dönemine göre tam 49 kat arttı. Bu da şirket tarihinin en dikkat çekici sıçramalarından biri olarak kayıtlara geçti.
İlk çeyrekte çip bölümünden elde edilen faaliyet kârı 53.7 trilyon won (yaklaşık 36.15 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yalnızca 1.1 trilyon won’du. Yani tabloyu özetlemek gerekirse, çip tarafı şirketi adeta sırtladı.
Toplam faaliyet kârı da 57.2 trilyon won ile rekor kırdı. İlginç olan şu: Bu kârın yüzde 94’ü tek başına çip biriminden geldi.
İşin dikkat çeken kısmı ise sadece büyüme değil, aynı zamanda gelen uyarılar. Samsung yöneticilerinden Kim Jaejune’un da açıkça söylediği gibi, mevcut üretim kapasitesi talebi karşılamakta zorlanıyor. Hatta şirketin hesaplarına göre, bugün alınan siparişler bile 2027’de arz açığının daha da büyüyeceğini gösteriyor. Yani mesele sadece bugünün değil, birkaç yıl sonrasının krizi. Yeni fabrikalar kuruluyor ama bu süreç kısa değil. Dolayısıyla arz tarafındaki sıkışıklığın yakın zamanda çözülmesi pek mümkün görünmüyor.
Samsung, bu yoğun talebi yönetebilmek için müşterileriyle uzun vadeli anlaşmalara yönelmiş durumda. Çok yıllı ve bağlayıcı sözleşmelerle üretim planlamasını garanti altına almak istiyor. Detaylar paylaşılmadı ama sektör kulislerinde bu anlaşmaların oldukça büyük ölçekli olduğu konuşuluyor.
Yapay zekâ tarafında asıl kritik alanlardan biri de yüksek bant genişlikli bellekler, yani HBM. Bu alanda Samsung’un en büyük rakibi SK Hynix. İki dev arasındaki rekabet giderek sertleşiyor. Samsung, özellikle Nvidia için geliştirilen yeni nesil HBM4 çiplerinin seri üretimine Şubat ayında başladı. Şirketin beklentisi ise oldukça iddialı: HBM gelirlerinin bu yıl geçen yıla göre üç katından fazla artması.
Güney Kore’de çip bölümündeki çalışanları temsil eden sendikalar, ücret anlaşmazlıkları nedeniyle grev ihtimalini gündeme getirmiş durumda. Şirket olası bir krize karşı hazırlık yaptığını söylüyor ama sendika cephesi daha sert.
Onlara göre olası bir iş bırakma eylemi “astronomik zarar” oluşturabilir.
Bir diğer baskı noktası ise maliyetler. Çip fiyatlarındaki yükseliş, Samsung’un diğer iş kollarını olumsuz etkiliyor.
Mobil ve ağ ekipmanları tarafında faaliyet kârı yüzde 35 düşerek 2.8 trilyon won seviyesine geriledi. Ekran paneli işinde de benzer bir tablo var; burada kâr yüzde 20 düşüşle 400 milyar won oldu.