Kriz dev şirkete yaradı: Yüzde 49 kâr patlaması

Yapay zekâ furyası teknoloji dünyasını altüst ederken, bunun en net kazananlarından biri Samsung oldu. Şirketin açıkladığı son finansal veriler, özellikle bellek çiplerinde yaşanan talep patlamasını açıkça ortaya koyuyor.

Rakamlar oldukça çarpıcı: Samsung’un çip biriminin kârı, geçen yılın aynı dönemine göre tam 49 kat arttı. Bu da şirket tarihinin en dikkat çekici sıçramalarından biri olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrekte çip bölümünden elde edilen faaliyet kârı 53.7 trilyon won (yaklaşık 36.15 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yalnızca 1.1 trilyon won’du. Yani tabloyu özetlemek gerekirse, çip tarafı şirketi adeta sırtladı.

Toplam faaliyet kârı da 57.2 trilyon won ile rekor kırdı. İlginç olan şu: Bu kârın yüzde 94’ü tek başına çip biriminden geldi.