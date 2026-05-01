Instagram kopya içeriklere frene bastı

Instagram, platformdaki içerik kalitesini artırmak için dikkat çeken bir adım attı. Artık başkalarına ait gönderileri alıp tekrar paylaşan hesaplar, öneri sisteminde yer bulamayacak. Yani bu tür içerikler ne ana akışta ne de Keşfet sekmesinde kullanıcıların karşısına çıkacak.
Aslında bu uygulama yeni değil; daha önce sadece Reels videoları için geçerliydi. Şimdi ise kapsam genişletildi. Fotoğraflar ve çoklu görsel (carousel) paylaşımlar da aynı kurala tabi.
Platformun derdi net: Orijinal içerik üretenlerin daha fazla görünür olması. Çünkü aynı gönderilerin farklı hesaplar üzerinden tekrar tekrar paylaşılması, içerik üreticilerinin emeğini gölgede bırakıyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte, kopya içerik paylaşan hesapların erişimi ciddi şekilde sınırlandırılacak. Ancak burada küçük bir detay var: Kullanıcıların zaten takip ettiği hesaplardan gelen içerikler bu değişiklikten etkilenmeyecek. Yani takip ettiğin biri paylaşırsa görmeye devam edeceksin.
Instagram bu konuda da sınırları biraz daha net çizmiş durumda. Eğer içerik tamamen kullanıcıya aitse ya da onun bakış açısını yansıtıyorsa, bu “orijinal” sayılıyor. Kendi çektiğin fotoğraflar, videolar ya da sıfırdan oluşturduğun tasarımlar bu kapsama giriyor.
Ama işin ilginç tarafı şu: Başkasına ait içerikleri kullanmak tamamen yasak değil. Eğer o içeriği dönüştürüp üzerine bir şey katıyorsan —mesela mizah, yorum ya da kültürel bir referans— o zaman bu da özgün kabul edilebiliyor. Özellikle meme üreticileri için önemli bir alan bırakılmış gibi görünüyor.
Öte yandan platform, bazı “kolay” yöntemlerin artık işe yaramayacağını açıkça söylüyor. Sadece filigran eklemek, videonun hızını değiştirmek ya da ekran görüntüsü alıp yeniden yüklemek… Bunlar özgün içerik sayılmayacak.