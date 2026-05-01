Instagram kopya içeriklere frene bastı

Instagram, platformdaki içerik kalitesini artırmak için dikkat çeken bir adım attı. Artık başkalarına ait gönderileri alıp tekrar paylaşan hesaplar, öneri sisteminde yer bulamayacak. Yani bu tür içerikler ne ana akışta ne de Keşfet sekmesinde kullanıcıların karşısına çıkacak.

Aslında bu uygulama yeni değil; daha önce sadece Reels videoları için geçerliydi. Şimdi ise kapsam genişletildi. Fotoğraflar ve çoklu görsel (carousel) paylaşımlar da aynı kurala tabi.