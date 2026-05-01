Dilenciden çıkan paralar şoke etti! Say say bitmedi

Bilecik'in en işler bulvarı olan Atatürk Bulvarı bankalar mevkiinde devriye atan zabıta ekipleri bir erkek şahsın dilendiğini gördü. Hemen dilencinin yanına ekipleri şahsı alarak Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdiler. Adının Yunus G. tespit edilen dilencinin üzerinden çıkan paralar zabıta şoke etti. Vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan Yunus G. üzerinden 32 bin TL'ye yakın para çıktı. Parayı tek tek sayan ekipler, Yunus G.'ye Kabahatler Kanuna göre cezai işlem uyguladı.

