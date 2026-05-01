Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Petrol fiyatlarında tansiyon düşmüyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 10:56
Brent ve WTI haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Piyasalarda gözler, ABD-İran hattındaki gerilim ve Trump yönetiminin savaş yetkileri sürecinde attığı adımlarda.

Petrol fiyatları, Perşembe günü sert dalgalanmaların yaşandığı seansın ardından Cuma günü yeniden yukarı yönlü hareket etti. Brent petrol yüzde 1,11 artışla 111,63 dolara çıkarken, ABD ham petrolü WTI da yüzde 0,45 yükselerek 105,54 dolara ulaştı.

2
TRUMP YÖNETİMİ 60 GÜNLÜK SÜRE BASKISI ALTINDA

Fiyatlardaki yükselişin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşına ilişkin askeri adımları nedeniyle karşı karşıya olduğu kritik yasal süreç de var.

1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı’na göre, ABD Başkanı Kongre’ye asker gönderildiğini bildirdikten sonra, Kongre askeri müdahaleyi onaylamazsa birlikleri 60 gün içinde geri çekmek zorunda. Ancak Kongre’den böyle bir onay çıkmış değil.

3
Trump yönetimi ise Cuma günü yaptığı açıklamada, üç hafta önce sağlanan ateşkesin iki taraf arasındaki çatışmaları “sona erdirdiğini” savundu. MSNow’a göre bu yorum, Beyaz Saray’ın savaş için Kongre onayı alma zorunluluğundan kaçınmasının önünü açabilir.

Bir yönetim yetkilisi, 7 Nisan’da varılan ateşkesten bu yana ABD güçleri ile İran arasında doğrudan çatışma yaşanmadığını belirterek, 60 günlük sürenin artık geçerli olmadığını söyledi.

Yetkili, “Savaş Yetkileri Kararı açısından, 28 Şubat Cumartesi günü başlayan çatışmalar sona ermiştir” ifadelerini kullandı.

4
HEGSETH DE AYNI GÖRÜŞÜ SAVUNDU

Bu yaklaşım, ilk olarak Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından aynı gün Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde dile getirildi. Hegseth, ateşkesin savaşı fiilen duraklattığını söyledi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar başlatmıştı. Trump ise 2 Mart’ta Kongre’yi resmi olarak bilgilendirerek 60 günlük süreci başlatmış, 1 Mayıs’ı son tarih olarak belirlemişti.

Yasaya göre Trump’ın 30 günlük ek süre talep etme hakkı vardı. Ancak milletvekillerine göre böyle bir başvuru yapılmadı.

5
ATEŞKES VAR AMA GERİLİM BİTMİŞ DEĞİL

Ateşkese rağmen bölgede hava hâlâ oldukça gergin. Trump, Çarşamba günü Tahran’a yönelik tehditlerini artırarak, İran bir nükleer anlaşmayı kabul edene kadar ABD’nin uyguladığı ablukayı sürdüreceğini söyledi.

Tahran ise ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırmadığı sürece Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı reddediyor.

Axios’un haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Washington ile Tahran arasındaki tıkanan görüşmeleri kırmak için İran’a yönelik “kısa ve güçlü” bir saldırı planı hazırladı.

Taraflar şimdilik ateşkes halinde. Ancak İran Devrim Muhafızları’ndan üst düzey bir yetkilinin tehdidi, piyasaların neden hâlâ tetikte olduğunu açıkça gösteriyor. Yetkili, Washington’un saldırıları yeniden başlatması halinde ABD hedeflerine “uzun ve acı verici saldırılar” düzenleneceğini söyledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.