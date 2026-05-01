Petrol fiyatlarında tansiyon düşmüyor

Brent ve WTI haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Piyasalarda gözler, ABD-İran hattındaki gerilim ve Trump yönetiminin savaş yetkileri sürecinde attığı adımlarda.
Petrol fiyatları, Perşembe günü sert dalgalanmaların yaşandığı seansın ardından Cuma günü yeniden yukarı yönlü hareket etti. Brent petrol yüzde 1,11 artışla 111,63 dolara çıkarken, ABD ham petrolü WTI da yüzde 0,45 yükselerek 105,54 dolara ulaştı.
Fiyatlardaki yükselişin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşına ilişkin askeri adımları nedeniyle karşı karşıya olduğu kritik yasal süreç de var.
1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı’na göre, ABD Başkanı Kongre’ye asker gönderildiğini bildirdikten sonra, Kongre askeri müdahaleyi onaylamazsa birlikleri 60 gün içinde geri çekmek zorunda. Ancak Kongre’den böyle bir onay çıkmış değil.
Trump yönetimi ise Cuma günü yaptığı açıklamada, üç hafta önce sağlanan ateşkesin iki taraf arasındaki çatışmaları “sona erdirdiğini” savundu. MSNow’a göre bu yorum, Beyaz Saray’ın savaş için Kongre onayı alma zorunluluğundan kaçınmasının önünü açabilir.
Bir yönetim yetkilisi, 7 Nisan’da varılan ateşkesten bu yana ABD güçleri ile İran arasında doğrudan çatışma yaşanmadığını belirterek, 60 günlük sürenin artık geçerli olmadığını söyledi.
Yetkili, “Savaş Yetkileri Kararı açısından, 28 Şubat Cumartesi günü başlayan çatışmalar sona ermiştir” ifadelerini kullandı.
Bu yaklaşım, ilk olarak Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından aynı gün Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde dile getirildi. Hegseth, ateşkesin savaşı fiilen duraklattığını söyledi.
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar başlatmıştı. Trump ise 2 Mart’ta Kongre’yi resmi olarak bilgilendirerek 60 günlük süreci başlatmış, 1 Mayıs’ı son tarih olarak belirlemişti.
Yasaya göre Trump’ın 30 günlük ek süre talep etme hakkı vardı. Ancak milletvekillerine göre böyle bir başvuru yapılmadı.
Ateşkese rağmen bölgede hava hâlâ oldukça gergin. Trump, Çarşamba günü Tahran’a yönelik tehditlerini artırarak, İran bir nükleer anlaşmayı kabul edene kadar ABD’nin uyguladığı ablukayı sürdüreceğini söyledi.
Tahran ise ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırmadığı sürece Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı reddediyor.
Axios’un haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Washington ile Tahran arasındaki tıkanan görüşmeleri kırmak için İran’a yönelik “kısa ve güçlü” bir saldırı planı hazırladı.
Taraflar şimdilik ateşkes halinde. Ancak İran Devrim Muhafızları’ndan üst düzey bir yetkilinin tehdidi, piyasaların neden hâlâ tetikte olduğunu açıkça gösteriyor. Yetkili, Washington’un saldırıları yeniden başlatması halinde ABD hedeflerine “uzun ve acı verici saldırılar” düzenleneceğini söyledi.