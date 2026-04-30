Çalışanlara kızdı restoranı taradı! Kadıköy'de korku dolu anları kameralara yansıdı

İstanbul Kadıköy Yener Sokak’ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir restoranda müşteri olarak bulunan Y.O., henüz bilinmeyen bir nedenle işletme çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan şahıs, kısa süre sonra elinde silahla geri dönerek restorana kurşun yağdırdı. Silah sesleriyle birlikte içeride yemek yiyen müşteriler büyük panik yaşayarak masaların altına saklanırken, facianın eşiğinden dönüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Y.O. hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan korku dolu anlarda Y.O.’nun soğukkanlılıkla restorana ateş açtığı, restoranda bulunan vatandaşların ise büyük panik yaşayarak hızla dışarı kaçma anları yer aldı.

