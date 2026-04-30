Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Çalışanlara kızdı restoranı taradı! Kadıköy'de korku dolu anları kameralara yansıdı

İstanbul Kadıköy Yener Sokak’ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir restoranda müşteri olarak bulunan Y.O., henüz bilinmeyen bir nedenle işletme çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan şahıs, kısa süre sonra elinde silahla geri dönerek restorana kurşun yağdırdı. Silah sesleriyle birlikte içeride yemek yiyen müşteriler büyük panik yaşayarak masaların altına saklanırken, facianın eşiğinden dönüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Y.O. hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan korku dolu anlarda Y.O.’nun soğukkanlılıkla restorana ateş açtığı, restoranda bulunan vatandaşların ise büyük panik yaşayarak hızla dışarı kaçma anları yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

Çalışanlara kızdı restoranı taradı! Kadıköy'de korku dolu anları kameralara yansıdı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Kadıköy'de bir şahıs, restoran çalışanlarıyla tartıştığı öne sürülen bir olay sonrası elinde silahla restorana kurşun yağdırdı.
Olay, Kadıköy Yener Sokak'ta bir restoranda yaşandı.
Müşteri olduğu belirtilen Y.O., bilinmeyen bir nedenle işletme çalışanlarıyla tartıştı.
Tartışma sonrası mekandan ayrılan şahıs, elinde silahla geri dönerek restorana ateş açtı.
Olayda müşteriler panik yaşayarak masaların altına saklandı.
Polis ekipleri tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin ateş açtığı ve müşterilerin panikle kaçtığı görüldü.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.