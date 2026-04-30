Ortaca’da dehşet gecesi: İki kadını silahla öldürdü; kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu

Ortaca’nın Terzialiler Mahallesi’nde Ecevit Cankurt isimli şahıs, 25 yaşındaki Serap Yılmaz ve 32 yaşındaki Hatice Yeysikan ile bir otelin girişinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce, Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına kurşun yağdırdı.

Özetle

KADINLARDAN BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerinin duyulmasının ardından yapılan ihbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede, 25 yaşındaki Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ VURDU

Saldırıyı gerçekleştiren Ecevit Cankurt, otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaşırken, emniyet güçleri zanlıyı takibe aldı. Polisin takibi sonucu sıkıştırılan Cankurt, yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendisini göğsünden vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden saldırganın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.