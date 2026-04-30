Ortaca’da dehşet gecesi: İki kadını silahla öldürdü; kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iki kadını tabancayla vurarak öldürdü. Polis takibi sırasında yakalanacağını anlayan şüpheli, silahla göğsüne ateş ederek intihar etti.

Ortaca’da dehşet gecesi: İki kadını silahla öldürdü; kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 11:00

Ortaca’nın Terzialiler Mahallesi’nde Ecevit Cankurt isimli şahıs, 25 yaşındaki Serap Yılmaz ve 32 yaşındaki Hatice Yeysikan ile bir otelin girişinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce, Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına kurşun yağdırdı.

Ortaca’da dehşet gecesi: İki kadını silahla öldürdü; kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu

Ortaca'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Ecevit Cankurt isimli şahıs, iki kadını silahla vurarak öldürdü.
Ecevit Cankurt, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) ile otelin girişinde kavga etti.
Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına kurşun yağdırdı.
Serap Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Hatice Yeysikan ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Polis tarafından takibe alınan Ecevit Cankurt, yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etti.
Ortaca’da dehşet gecesi: İki kadını silahla öldürdü; kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu

KADINLARDAN BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerinin duyulmasının ardından yapılan ihbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede, 25 yaşındaki Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ortaca’da dehşet gecesi: İki kadını silahla öldürdü; kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ VURDU

Saldırıyı gerçekleştiren Ecevit Cankurt, otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaşırken, emniyet güçleri zanlıyı takibe aldı. Polisin takibi sonucu sıkıştırılan Cankurt, yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendisini göğsünden vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden saldırganın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

