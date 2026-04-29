Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Polatlı’da yol çalışmasında çıkan kemikler 15 yıllık dosyayı uyandırdı! Bünyamin Koçak cinayeti aydınlatılabilir

Polatlı'da 2011 yılında sırra kadem basan ve cesedi bulunamadığı için sanıkların beraat ettiği Bünyamin Koçak dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Yol yapım çalışması sırasında bulunan kemik parçaları, akıllara "Koçak bulundu mu?" sorusunu getirdi. Adli Tıp'tan gelecek sonuçlar, 15 yıllık gizemi çözebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 23:26

İki çocuk babası 38 yaşındaki Bünyamin Koçak, 5 Nisan 2011 tarihinde ’da ortadan kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Koçak için eşi Sultan Koçak tarafından kaybolduktan iki gün sonra resmi kayıp başvurusu yapılmış, günler süren aramalarda herhangi bir ize ulaşılamamıştı. Dosya, ailenin olaydan 52 gün sonra televizyon programına çıkarak yardım istemesiyle Türkiye gündemine taşındı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, "cesetsiz cinayet" tartışmalarının en dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

HABERİN ÖZETİ

Polatlı’da yol çalışmasında çıkan kemikler 15 yıllık dosyayı uyandırdı! Bünyamin Koçak cinayeti aydınlatılabilir

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Polatlı'da 15 yıl önce kaybolan Bünyamin Koçak dosyasını, yol çalışması sırasında bulunan kemikler yeniden gündeme getirdi.
38 yaşındaki Bünyamin Koçak, 5 Nisan 2011'de Polatlı'da ortadan kayboldu.
Eşi Sultan Koçak'ın başvurusu ve televizyon programına çıkmasıyla dosya kamuoyunda yankı buldu.
Savcılık, evdeki kan izleri ve çelişkili ifadeler nedeniyle Sultan K. ve Özcan E. hakkında dava açtı, ancak somut delil bulunamadığı için beraat kararı verildi.
Dosya, Yargıtay tarafından bozulsa da yerel mahkemenin beraat kararı kesinleşti.
Polatlı'da devam eden yol yapım çalışması sırasında bulunan kemik parçaları, Koçak dosyasının yeniden açılıp açılmayacağı sorusunu gündeme getirdi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
KAN İZLERİ VE ÇELİŞKİLİ İFADELER DAVA KONUSU OLMUŞTU

Soruşturma sürecinde savcılık; evde tespit edildiği belirtilen kan izleri, telefon görüşmeleri ve çelişkili beyanları gerekçe göstererek Sultan K. ile Özcan E. hakkında 2013 yılında dava açtı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada iki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandı. Ancak yargılama boyunca Bünyamin Koçak’a ait ceset ya da ölümün kesinliğini ortaya koyan somut bir delile ulaşılamadı. Mahkeme, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği beraat kararı verdi.

Dosya daha sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne taşındı. Karar bir kez bozulsa da yerel mahkemenin yeniden verdiği beraat hükmü kesinleşerek onandı.

YOL ÇALIŞMASINDA ÇIKAN KEMİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Polatlı’da bugün yürütülen yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkan kemik parçaları ise akıllara yeniden Bünyamin Koçak dosyasını getirdi. Bulunan kemiklerin kime ait olduğu yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.

Gelişme, yıllardır cevapsız kalan soru işaretlerini yeniden gündeme taşırken, Koçak dosyasının yeniden açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. 15 yıldır çözülemeyen Bünyamin Koçak dosyası, Polatlı’da ortaya çıkan yeni bulgularla yeniden gündeme geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da kan donduran olay! Otomobilde insan kemikleri bulundu
Kazı çalışmasında kemikler bulundu
ETİKETLER
#polatlı
#Kemik Buluntusu
#Kayıp Dosyası
#Bünyamin Koçak
#Cesetsiz Cinayet
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.