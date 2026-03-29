3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sakarya'da kan donduran olay! Otomobilde insan kemikleri bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yanmış haldeki otomobilde insan kemikleri bulundu. İşte korkunç olayın detayları...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 17:20

’nın ilçesinde 27 Mart’ta yeşil alanda yanmış bir araç olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yeşil alanda yanmış bir araç içerisinde insan kemikleri bulundu.
27 Mart'ta ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti.
Araç içinde insan kemiklerinin bulunduğu tespit edildi.
Güvenlik kamerası kayıtları incelemesinde aracın 26 Mart saat 22.55 sıralarında yandığı belirlendi.
Araçtaki kemiklerin araç sahibi Erkan Yılmaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda otomobilin tamamen yandığı ve araç içinde insan kemiklerinin bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın 26 Mart saat 22.55 sıralarında yandığını belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Otomobilde bulunan kemiklerin araç sahibi Erkan Yılmaz’a (33) ait olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

