Sakarya'da kan donduran olay! Otomobilde insan kemikleri bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 27 Mart’ta yeşil alanda yanmış bir araç olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Yapılan çalışmalar sonucunda otomobilin tamamen yandığı ve araç içinde insan kemiklerinin bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın 26 Mart saat 22.55 sıralarında yandığını belirledi.
Otomobilde bulunan kemiklerin araç sahibi Erkan Yılmaz’a (33) ait olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.