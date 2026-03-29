Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 27 Mart’ta yeşil alanda yanmış bir araç olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sakarya'da kan donduran olay! Otomobilde insan kemikleri bulundu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yeşil alanda yanmış bir araç içerisinde insan kemikleri bulundu. 27 Mart'ta ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Araç içinde insan kemiklerinin bulunduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtları incelemesinde aracın 26 Mart saat 22.55 sıralarında yandığı belirlendi. Araçtaki kemiklerin araç sahibi Erkan Yılmaz'a ait olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda otomobilin tamamen yandığı ve araç içinde insan kemiklerinin bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın 26 Mart saat 22.55 sıralarında yandığını belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Otomobilde bulunan kemiklerin araç sahibi Erkan Yılmaz’a (33) ait olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.