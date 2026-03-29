Sahte isimle, sigortasız işlerde çalıştı! 9 yıldır aranan 'hayaleti' JASAT yakaladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 28 Mart tarihinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Y.T. isimli şahıs Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi’nde yakalandı.
Yapılan incelemede şahsın; parada sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık (8 dosya), resmî belgede sahtecilik (2 dosya), dolandırıcılık (2 dosya), sahte banka veya kredi kartı kullanarak yarar sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi.
9 yıldır firari olan şahsın yakalanmamak için sık sık kiralık ev değiştirdiği, toplu taşıma kullandığı, kimlik taşımadığı, kayıp başvurusu bulunduğu, dört farklı sahte kimlik kullandığı ve inşaatlarda sigortasız çalıştığı öğrenildi.
JASAT ekiplerinin titiz takibi ve planlı operasyonu sonucu yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.