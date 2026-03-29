Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 28 Mart tarihinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Y.T. isimli şahıs Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi’nde yakalandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sahte isimle, sigortasız işlerde çalıştı! 9 yıldır aranan 'hayaleti' JASAT yakaladı Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 9 yıldır aranan ve sahte kimliklerle sigortasız çalışan Y.T. isimli şahsı Samandağ ilçesinde yakaladı. Y.T. isimli şahıs, parada sahtecilik, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik, dolandırıcılık, sahte banka/kredi kartı kullanımı ve hükümlü/tutuklunun kaçması suçlarından aranıyordu. Yakalanmamak için sık sık ev değiştiren, toplu taşıma kullanan, kimlik taşımayan ve dört farklı sahte kimlik kullanan şahıs, inşaatlarda sigortasız çalışıyordu. JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

SUÇ DOSYASI OLDUKÇA KABARIK

Yapılan incelemede şahsın; parada sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık (8 dosya), resmî belgede sahtecilik (2 dosya), dolandırıcılık (2 dosya), sahte banka veya kredi kartı kullanarak yarar sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi.

SIK SIK EV DEĞİŞTİRDİ, TOPLU TAŞIMA KULLANDI...

9 yıldır firari olan şahsın yakalanmamak için sık sık kiralık ev değiştirdiği, toplu taşıma kullandığı, kimlik taşımadığı, kayıp başvurusu bulunduğu, dört farklı sahte kimlik kullandığı ve inşaatlarda sigortasız çalıştığı öğrenildi.

JASAT ekiplerinin titiz takibi ve planlı operasyonu sonucu yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.