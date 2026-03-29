Gaziantep’te feci kaza! İki tır kafa kafa çarpıştı: Sürücü sıkıştığı yerde can verdi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Ramazan T. yönetimindeki tır ile karşı yönden gelen Beşir Onar idaresindeki tır kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI YERDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Beşir Onar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Onar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.