Gaziantep’te feci kaza! İki tır kafa kafa çarpıştı: Sürücü sıkıştığı yerde can verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Ramazan T. yönetimindeki tır ile karşı yönden gelen Beşir Onar idaresindeki tır kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Beşir Onar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Onar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.