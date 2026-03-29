ABD polisinin orantısız şiddeti! O anlara tepki yağdı

ABD'nin en büyük şehirlerinden biri olan San Diego'da yaşanan bir olayın sosyal medyaya düşmesi sonucu ülkede gündem oldu.

İddiaya göre ABD polisine, San Diego'da yer alan Linda Vista Rekreasyon Merkezi'nde aralarında çocukların da yer aldığı ziyaretçilere karşı sözlü tacizde bulunan bir kadın hakkında ihbar geldi.

POLİSİN ELİNİ ISIRDI, KARŞILIK OLARAK BİBER GAZI YEDİ

Parka giden polis memurları, kadının saldırgan tavrıyla karşılaşınca sert müdahalede bulunup gözaltına aldı. Söz konusu kadın gözaltı sırasında polisin elini ısırırken, memur da duruma biber gazıyla müdahale etti.

Saldırgan kadın, memurların görevini geciktirmek veya engellemek, memura şiddet kullanarak direnmek suçlarından tutuklanırken; polis memuru hastanede tedavi gördü.