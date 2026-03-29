Avustralya'da yer ve gök kızıla büründü! Ülkede hayat adeta durdu

Gökyüzünün kızıl tonlara bürünmesi tarih boyunca mitler ve dini anlatılarda farklı anlamlarla yorumlanırken, Avustralya’da yaşanan doğa olayı bu kez benzer bir görüntüyü yeniden gündeme taşıdı.
Adeta “kan kırmızısı”na dönen gökyüzü film sahnelerini aratmazken, uzmanlar bu etkileyici manzaranın aslında olağan bir atmosferik durum olduğunu belirtiyor.
Batı Avustralya’da bulunan Carnarvon kasabasında gökyüzünün kırmızıya dönmesinin başlıca nedeni olarak bölgede etkili olan yoğun toz fırtınası gösterildi.
Şiddetli rüzgarların tonlarca kırmızı toprağı havaya kaldırmasıyla birlikte güneş ışığı adeta bir “toprak filtresinden” geçerek kırıldı. Bu durum, yeryüzünden bakanların gökyüzünü ve güneş ışığını alışılmadık şekilde kırmızı tonlarda görmesine yol açtı.
Görgü tanıkları, Carnarvon’da yalnızca birkaç dakika içinde görüş mesafesinin ciddi şekilde azaldığını belirtti. Gün ortasında havanın karardığını ifade eden tanıklar, kızıl tozun oluşturduğu atmosferi olağanüstü olarak tanımladı.
Fırtınaya ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde ise günlük yaşam kısa süreliğine durma noktasına geldi.
Uzmanlar, Batı Avustralya'nın kurak iklim yapısı nedeniyle toz fırtınalarının bölgede zaman zaman yaşandığını belirtti. Ancak bir siklonun etkisiyle gelişen bu ölçekteki fırtınaların çok daha nadir görüldüğünün de altını çizdi.