Gökyüzünün kızıl tonlara bürünmesi tarih boyunca mitler ve dini anlatılarda farklı anlamlarla yorumlanırken, Avustralya’da yaşanan doğa olayı bu kez benzer bir görüntüyü yeniden gündeme taşıdı.

HABERİN ÖZETİ Avustralya'da yer ve gök kızıla büründü! Ülkede hayat adeta durdu Avustralya'nın Carnarvon kasabasında yoğun toz fırtınası nedeniyle gökyüzü kırmızıya bürünerek olağanüstü bir atmosfer oluşturdu. Bölgede etkili olan yoğun toz fırtınası, güneş ışığının toprak filtresinden geçerek kırılmasına ve gökyüzünün kırmızı tonlarda görünmesine neden oldu. Görgü tanıkları, gün ortasında havanın karardığını ve görüş mesafesinin dakikalar içinde azaldığını belirtti. Sosyal medyada yankı uyandıran fırtına görüntüleri üzerine yetkililer sürücüleri uyardı ve bazı bölgelerde günlük yaşam kısa süreliğine durdu. Uzmanlar, Avustralya'nın kurak iklim yapısı nedeniyle toz fırtınalarının yaşandığını ancak siklon etkisiyle gelişen bu ölçekteki fırtınaların daha nadir görüldüğünü açıkladı.

Adeta “kan kırmızısı”na dönen gökyüzü film sahnelerini aratmazken, uzmanlar bu etkileyici manzaranın aslında olağan bir atmosferik durum olduğunu belirtiyor.

TOPRAĞIN HAVAYA KALKMASI FİLTRE OLUŞTURDU

Batı Avustralya’da bulunan Carnarvon kasabasında gökyüzünün kırmızıya dönmesinin başlıca nedeni olarak bölgede etkili olan yoğun toz fırtınası gösterildi.

Şiddetli rüzgarların tonlarca kırmızı toprağı havaya kaldırmasıyla birlikte güneş ışığı adeta bir “toprak filtresinden” geçerek kırıldı. Bu durum, yeryüzünden bakanların gökyüzünü ve güneş ışığını alışılmadık şekilde kırmızı tonlarda görmesine yol açtı.

DAKİKALAR İÇİNDE GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Görgü tanıkları, Carnarvon’da yalnızca birkaç dakika içinde görüş mesafesinin ciddi şekilde azaldığını belirtti. Gün ortasında havanın karardığını ifade eden tanıklar, kızıl tozun oluşturduğu atmosferi olağanüstü olarak tanımladı.

Fırtınaya ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde ise günlük yaşam kısa süreliğine durma noktasına geldi.

"NADİR AMA GAYET NORMAL"

Uzmanlar, Batı Avustralya'nın kurak iklim yapısı nedeniyle toz fırtınalarının bölgede zaman zaman yaşandığını belirtti. Ancak bir siklonun etkisiyle gelişen bu ölçekteki fırtınaların çok daha nadir görüldüğünün de altını çizdi.