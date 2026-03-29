Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Suudi Arabistan'ın mega projesi Neom'da iptal şoku: Dev şirketler peş peşe geri çekiliyor

Spot: Suudi Arabistan'ın Neom kapsamında inşa edilen The Line şehri ve Trojena kayak merkezi için yapılan dev sözleşmeler art arda feshedildi. Peki bu durumun sebebi ne?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 09:44

Suudi Arabistan'ın Tabuk bölgesinde inşa edilen Neom projesi, ciddi duraksamalarla karşı karşıya kaldı. Ülkenin en büyük yatırımlarından The Line şehri ile Trojena kayak merkezi için küresel firmalarla yapılan anlaşmaların iptal edildiği bildirildi.

0:00 92
DEV ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Dezeen.com'un haberine göre, İtalyan yüklenici Webuild, Trojena'daki tatlı su gölü için inşa edilecek üç barajın yapım sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu. Anlaşma henüz 2024 yılının ocak ayında imzalanmıştı.

Çelik şirketi Eversendai ise Suudi inşaat firması Al Bawani ile ortaklaşa yürüttüğü yapısal çelik sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı.

Öte yandan Hyundai Engineering and Construction, The Line projesinde Samsung Construction and Trading ve Archirodon ile beraber sürdürdüğü tünel inşaatı anlaşmasının da iptal edildiğini belirtti.

2029 ASYA KIŞ OYUNLARI KAZAKİSTAN'A TAŞINDI

Alman mimarlık stüdyosu LAVA tarafından tasarlanan Trojena projesinde UNStudio, Zaha Hadid Architects ve Aedas gibi ünlü ofislerin imzası yer alıyordu. Aslında kayak merkezinin planlanan tamamlanma tarihi içinde olduğumuz yıldı.

Ancak yaşanan iptaller ile inşaat gecikmelerinin ardından çarpıcı bir gelişme daha meydana geldi. Trojena'nın ev sahipliği yapması beklenen 2029 Asya Kış Oyunları etkinliğinin adresi değiştirilerek Kazakistan'ın Almatı şehrine alındı.

JEOPOLİTİK KRİZLER PROJEYİ VURDU

Sözleşmesi feshedilen Eversendai, Orta Doğu operasyonlarının istikrarlı şekilde devam ettiğini belirtirken, iptal kararının arkasında yatan sebeplere dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

Firma, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiklerini vurgulayarak iptalin Orta Doğu coğrafyasında süregelen jeopolitik durumdan kaynaklandığına inandıklarını aktardı. Özellikle İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların projenin duraksamasında etkili olduğu düşünülüyor.

ETİKETLER
#Neom
#The Line
#Tabuk
#Trojena
#Sözleşme İptalleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.