Suudi Arabistan'ın Tabuk bölgesinde inşa edilen Neom projesi, ciddi duraksamalarla karşı karşıya kaldı. Ülkenin en büyük yatırımlarından The Line şehri ile Trojena kayak merkezi için küresel firmalarla yapılan anlaşmaların iptal edildiği bildirildi.

Dinle Özetle

Suudi Arabistan'ın mega projesi Neom'da iptal şoku: Dev şirketler peş peşe geri çekiliyor Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 92

HABERİN ÖZETİ Suudi Arabistan'ın mega projesi Neom'da iptal şoku: Dev şirketler peş peşe geri çekiliyor Suudi Arabistan'ın Tabuk bölgesindeki Neom projesi, özellikle The Line şehri ve Trojena kayak merkezi ile ilgili küresel firmalarla yapılan anlaşmaların iptal edilmesiyle ciddi duraksamalar yaşadı. İtalyan yüklenici Webuild'in Trojena'daki tatlı su gölü için üç baraj yapım sözleşmesi feshedildi. Çelik şirketi Eversendai ve Suudi inşaat firması Al Bawani arasındaki yapısal çelik sözleşmesi iptal edildi. Hyundai Engineering and Construction'ın The Line projesindeki tünel inşaatı anlaşması iptal edildi. Trojena'nın ev sahipliği yapması beklenen 2029 Asya Kış Oyunları, Kazakistan'ın Almatı şehrine taşındı. Eversendai, sözleşme iptalinin nedenini Orta Doğu coğrafyasındaki jeopolitik durum ve İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar olarak belirtti.

DEV ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Dezeen.com'un haberine göre, İtalyan yüklenici Webuild, Trojena'daki tatlı su gölü için inşa edilecek üç barajın yapım sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu. Anlaşma henüz 2024 yılının ocak ayında imzalanmıştı.

Çelik şirketi Eversendai ise Suudi inşaat firması Al Bawani ile ortaklaşa yürüttüğü yapısal çelik sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı.

Öte yandan Hyundai Engineering and Construction, The Line projesinde Samsung Construction and Trading ve Archirodon ile beraber sürdürdüğü tünel inşaatı anlaşmasının da iptal edildiğini belirtti.

2029 ASYA KIŞ OYUNLARI KAZAKİSTAN'A TAŞINDI

Alman mimarlık stüdyosu LAVA tarafından tasarlanan Trojena projesinde UNStudio, Zaha Hadid Architects ve Aedas gibi ünlü ofislerin imzası yer alıyordu. Aslında kayak merkezinin planlanan tamamlanma tarihi içinde olduğumuz yıldı.

Ancak yaşanan iptaller ile inşaat gecikmelerinin ardından çarpıcı bir gelişme daha meydana geldi. Trojena'nın ev sahipliği yapması beklenen 2029 Asya Kış Oyunları etkinliğinin adresi değiştirilerek Kazakistan'ın Almatı şehrine alındı.

JEOPOLİTİK KRİZLER PROJEYİ VURDU

Sözleşmesi feshedilen Eversendai, Orta Doğu operasyonlarının istikrarlı şekilde devam ettiğini belirtirken, iptal kararının arkasında yatan sebeplere dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

Firma, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiklerini vurgulayarak iptalin Orta Doğu coğrafyasında süregelen jeopolitik durumdan kaynaklandığına inandıklarını aktardı. Özellikle İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların projenin duraksamasında etkili olduğu düşünülüyor.