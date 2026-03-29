ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Kara harekatı için hazırlık var! Binlerce asker Orta Doğu'da
ABD, İsrail, İran savaşı aralıksız çatışmalarla devam ediyor. ABD basınından Washington Post, İran'a saldırıların haftalarca sürebileceğini buna kara operasyonunun da dahil olabileceğini yazdı. Kaynaklar, savaşta 'yeni bir aşamaya' geçildiğini söyledi. Yeni aşamanın, şimdiye kadar yapılan saldırılardan 'daha tehlikeli' ilerleyeceği öne sürüldü. 3 bin 500 ABD askerinin olduğu "USS Tripoli" hücum gemisinin Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) görev alanına ulaştığı belirtildi.
İRAN'IN ATTIĞI FÜZELER BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. Misillemenin ardından İsrail hava savunma sisteminin füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştığı kaydedildi.
İRAN'DA KARŞI KARA HAREKATI HAZIRLIĞI
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yaptığı iddia edildi. Washington Post (WP) gazetesinin isimleri açıklanmayan, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre binlerce Amerikan askeri ve deniz piyadesi Orta Doğu'ya sevk ediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın onay vermesi halinde nakledilen askerlerin İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı kapsamında konuşlandırılacağı belirtiliyor.
SUUDİ ARABİSTAN, İRAN'IN İHA'LI SALDIRILARINI ÖNLEDİ
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik 12 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini duyurdu.
İRAN'DA BENDERPOL İSKELESİ'NE SALDIRI
ABD ile İsrail'in, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
İRAN'DA ÇOK SAYIDA PATLAMA SESİ
ABD ile İsrail'in ortak saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Patlamaların kentin çeşitli bölgelerinde meydana geldiği kaydedildi.
BAE, İRAN'IN SALDIRILARINI ENGELLEDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.