Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

29.03.2026

ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Kara harekatı için hazırlık var! Binlerce asker Orta Doğu'da

ABD, İsrail, İran savaşı aralıksız çatışmalarla devam ediyor. ABD basınından Washington Post, İran'a saldırıların haftalarca sürebileceğini buna kara operasyonunun da dahil olabileceğini yazdı. Kaynaklar, savaşta 'yeni bir aşamaya' geçildiğini söyledi. Yeni aşamanın, şimdiye kadar yapılan saldırılardan 'daha tehlikeli' ilerleyeceği öne sürüldü. 3 bin 500 ABD askerinin olduğu "USS Tripoli" hücum gemisinin Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) görev alanına ulaştığı belirtildi.

İşte ABD, İsrail, İran savaşında son durum...

Tarih 09:28

İRAN'IN ATTIĞI FÜZELER BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. Misillemenin ardından İsrail hava savunma sisteminin füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştığı kaydedildi.

Tarih 09:01

İRAN'DA KARŞI KARA HAREKATI HAZIRLIĞI

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yaptığı iddia edildi. Washington Post (WP) gazetesinin isimleri açıklanmayan, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre binlerce Amerikan askeri ve deniz piyadesi Orta Doğu'ya sevk ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın onay vermesi halinde nakledilen askerlerin İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı kapsamında konuşlandırılacağı belirtiliyor.

Tarih 08:26

SUUDİ ARABİSTAN, İRAN'IN İHA'LI SALDIRILARINI ÖNLEDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik 12 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini duyurdu.

Tarih 08:10

İRAN'DA BENDERPOL İSKELESİ'NE SALDIRI

 ABD ile İsrail'in, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tarih 07:30

İRAN'DA ÇOK SAYIDA PATLAMA SESİ

 ABD ile İsrail'in ortak saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Patlamaların kentin çeşitli bölgelerinde meydana geldiği kaydedildi.

Tarih 07:27

BAE, İRAN'IN SALDIRILARINI ENGELLEDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.

