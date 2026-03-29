Fransa'nın başkenti Paris'te dün hareketli anlar yaşandı. Şanzelize'ye sadece birkaç sokak uzaklıkta olan Amerika bankası Bank of America binasının önünde yapılması planlanan bir bombalı saldırı girişimi engellendi.

HABERİN ÖZETİ Dev Amerikan bankasına bombalı saldırı girişimi: Fransa teyakkuzda Fransa'nın başkenti Paris'te, Şanzelize'ye yakın bir yerde bulunan Bank of America binası önünde planlanan bombalı saldırı girişimi engellendi ve bir kişi gözaltına alındı. Ev yapımı patlayıcıyı patlatmak üzere olan bir kişi gözaltına alındı. Ateşleme mekanizmasında yaklaşık 650 gram patlayıcı toz bulundu. Fransa Terörle Mücadele Savcılığı, soruşturmayı 'terör amacıyla yangın veya tehlikeli yöntemlerle zarar verme girişimi' ve 'terör bağlantılı suç örgütü' şüpheleri kapsamında yürütüyor. Fransa İçişleri Bakanı, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Avrupa'da güvenlik endişelerinin arttığını ve Fransa'da teyakkuz seviyesinin 'her zamankinden daha yüksek' olduğunu belirtti.

Yetkililer ve soruşturmaya yakın kaynaklara göre, ev yapımı patlayıcıyı patlatmak üzere olan bir kişi gözaltına alındı.

İlk incelemelere göre ateşleme mekanizmasında yaklaşık 650 gram patlayıcı toz bulundu. Düzenek, detaylı analiz için laboratuvara gönderildi.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLADI

Fransa Terörle Mücadele Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmayı devraldıkları ve şüphelinin gözaltında olduğu belirtildi.

Soruşturmanın, "terör amacıyla yangın veya tehlikeli yöntemlerle zarar verme girişimi" ve "terör bağlantılı suç örgütü" şüpheleri kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

''SAVAŞ YÜZÜNDEN GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTTI''

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada polislerin hızlı müdahalesini övdü. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Avrupa’da güvenlik endişelerinin arttığına dikkat çeken Nuñez, Fransa'da teyakkuz seviyesinin "her zamankinden daha yüksek" olduğunu vurguladı.