Dev Amerikan bankasına bombalı saldırı girişimi: Fransa teyakkuzda

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fransa'nın başkenti Paris'te dün hareketli anlar yaşandı. Şanzelize'ye sadece birkaç sokak uzaklıkta olan Amerika bankası Bank of America binasının önünde yapılması planlanan bir bombalı saldırı girişimi engellendi.
Yetkililer ve soruşturmaya yakın kaynaklara göre, ev yapımı patlayıcıyı patlatmak üzere olan bir kişi gözaltına alındı.
İlk incelemelere göre ateşleme mekanizmasında yaklaşık 650 gram patlayıcı toz bulundu. Düzenek, detaylı analiz için laboratuvara gönderildi.
Fransa Terörle Mücadele Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmayı devraldıkları ve şüphelinin gözaltında olduğu belirtildi.
Soruşturmanın, "terör amacıyla yangın veya tehlikeli yöntemlerle zarar verme girişimi" ve "terör bağlantılı suç örgütü" şüpheleri kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada polislerin hızlı müdahalesini övdü. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Avrupa’da güvenlik endişelerinin arttığına dikkat çeken Nuñez, Fransa'da teyakkuz seviyesinin "her zamankinden daha yüksek" olduğunu vurguladı.