Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Pentagon 'acil zırhlı sığınak' ilanı açtı! Adres ise Ürdün

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) zırhlı sığınak arayışı içerisine girdiği öğrenildi. Federal ihale portalında yayınlanan ilanın tarihi dikkat çekti.

Pentagon 'acil zırhlı sığınak' ilanı açtı! Adres ise Ürdün
ABD Başkanı Donald emri verdi, 'ya binlerce asker gönderildi. Bu sırada ise ABD Savunma Bakanlığı'nın () 23 Mart'ta federal ihale portalında yayınladığı ilan dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
ABD, Orta Doğu'ya asker gönderirken, Pentagon patlama ve şarapnel tehdidine karşı koruyacak zırhlı sığınaklar için prefabrik sistemler arayışına girdi.
ABD Başkanı Donald Trump emriyle Orta Doğu'ya binlerce asker gönderildi.
Pentagon, 23 Mart'ta federal ihale portalında zırhlı sığınak sistemleri için bilgi istedi.
İstek, özel firmalardan askerleri patlama ve şarapnel tehdidine karşı koruyacak prefabrik, taşınabilir, zırhlı sığınak sistemleri hakkında bilgi almayı amaçlıyor.
Firmalardan üç gün, 15 gün ve 30 günlük teslimat senaryoları sunmaları istendi.
Sığınakların gönderileceği adres Ürdün'deki Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı olarak belirtildi.
Emekli albay Joe Buccino'ya göre Orta Doğu'daki mevcut sığınakların çoğu Irak işgali sonrası inşa edildi ve duvarları yeterince tahkim edilmemiş durumda.
New York Times'ın haberine göre bölgedeki 13 ABD üssünün büyük bölümü artık 'neredeyse yaşanamaz hale geldi'.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Savunma konusunda haber yapan haber sitesi Task and Purpose'un haberine göre, ilanda özel firmalardan askerleri patlama ve şarapnel tehdidine karşı koruyacak prefabrik, taşınabilir, zırhlı sistemleri hakkında bilgi istendi.

Firmalardan üç gün, 15 gün ve 30 günlük teslimat senaryoları sunmalarının istemesi de dikkat çekti. Sığınakların gönderileceği adresin ise 'deki Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı olduğu görüldü.

ESKİ SIĞINAKLAR İRAN SAVAŞI'NDAN KALMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) eski iletişim başkanı emekli albay Joe Buccino, Task and Purpose'a yaptığı değerlendirmede Orta Doğu'daki üslerde bulunan sığınakların büyük çoğunluğunun Irak işgali sonrası inşa edildiğini ve duvarlarının yeterince tahkim edilmemiş olduğunu söyledi.

Buccino, savunma sistemini aşmayı başaran belli sayıda füze karşısında bu tür yapıların yetersiz kalabileceğine dikkat çekti.

Amerikan gazetesi New York Times da çarşamba günü yayınladığı haberde ABD'nin bölgedeki 13 üssünün büyük bölümünün artık "neredeyse yaşanamaz hale geldiğini" yazdı.

