Pentagon 'acil zırhlı sığınak' ilanı açtı! Adres ise Ürdün

ABD Başkanı Donald Trump emri verdi, Orta Doğu'ya binlerce asker gönderildi. Bu sırada ise ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 23 Mart'ta federal ihale portalında yayınladığı ilan dikkat çekti.
Savunma konusunda haber yapan haber sitesi Task and Purpose'un haberine göre, ilanda özel firmalardan askerleri patlama ve şarapnel tehdidine karşı koruyacak prefabrik, taşınabilir, zırhlı sığınak sistemleri hakkında bilgi istendi.
Firmalardan üç gün, 15 gün ve 30 günlük teslimat senaryoları sunmalarının istemesi de dikkat çekti. Sığınakların gönderileceği adresin ise Ürdün'deki Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı olduğu görüldü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) eski iletişim başkanı emekli albay Joe Buccino, Task and Purpose'a yaptığı değerlendirmede Orta Doğu'daki üslerde bulunan sığınakların büyük çoğunluğunun Irak işgali sonrası inşa edildiğini ve duvarlarının yeterince tahkim edilmemiş olduğunu söyledi.
Buccino, savunma sistemini aşmayı başaran belli sayıda füze karşısında bu tür yapıların yetersiz kalabileceğine dikkat çekti.
Amerikan gazetesi New York Times da çarşamba günü yayınladığı haberde ABD'nin bölgedeki 13 üssünün büyük bölümünün artık "neredeyse yaşanamaz hale geldiğini" yazdı.