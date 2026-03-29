Ekonomi
Bakan Işıkhan duyurdu! 3,3 milyon Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye'nin nitelikli iş gücü kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 3 milyon 352 bin 179 Mesleki Yeterlilik Belgesi verildiğini duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 13:17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nitelikli İş Gücüyle Büyüyen Türkiye" vurgusu yaparak Mesleki Yeterlilik Kurumu () tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin güncel verileri paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin nitelikli iş gücüyle büyüdüğünü vurgulayarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin güncel verileri paylaştı.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) aracılığıyla ülkenin meslek standartları ve yeterlilikleri belirleniyor.
Çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü güçlendirilmeye devam ediliyor.
Bugüne kadar 3 milyon 352 bin 179 Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlendi.
Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılması amacıyla çalışmalar sürdürülecek.
Bakan Işıkhan, MYK aracılığıyla ülkenin meslek standartlarının ve yeterliliklerinin belirlendiğini ifade ederek, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Nitelikli iş gücünün ekonominin büyümesindeki rolüne dikkat çeken Işıkhan, şu bilgileri verdi;

Bu kapsamda bugüne kadar; 3 milyon 352 bin 179 Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlendi. Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılması amacımız ile Ulusal İstihdam Stratejimiz (UİS) ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

https://x.com/isikhanvedat/status/2038164270983037203?s=20

